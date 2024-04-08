Пропагандисты Кремля превратились в 'иноагентов' и 'бомжей': в России начали травить теннисистов за желание выступить на Олимпиаде

В России разгорается скандал по поводу теннисистов, которые этим летом собираются выступить на Олимпиаде в Париже, тогда как ряд представителей других видов или не смогли отобраться в наказание за нападение на Украину, или отказались от Игр по указке Кремля. Мастеров ракетки, которых ранее считали гордостью и лицом Москвы в международном спорте, уже называли и бомжами, и "командой иноагентов".

Тогда как президент Федерации тенниса РФ оправдывает своих подопечных тем фактом, что они улучшают имидж россиян за границей. Ведь, по сути, они являются пропагандистами Кремля за пределами России, поскольку имеют многомиллионную телеаудиторию и доступ ко всем СМИ мира. И хотя о расколе за поребриком говорить пока рано, единства в спорте там уже нет.

А началось все с того, что ряд российских теннисистов, включая Дарью Касаткину, Даниила Медведева и Андрея Рублева, заявили о готовности выступить на Олимпийских играх-2024 в нейтральной статусе – без флага, гимна и прочей национальной атрибутики. Что вызвало гнев главы местной федерации художественной гимнастики Ирины Винер.

Одна из самых преданных приспешниц Путина не особо выбирала выражения и назвала спортсменов, которые готовы ехать в Париж без сборной, "бомжами".

"В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду. Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы еще и под музыку похожую на "похоронный марш" вместо гимна", – заявила Винер.

И вскоре подлил масла в огонь глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков, который поддержал "художницу" и назвал российских теннисистов, которые намерены принять участие в Олимпиаде-2024 "иноагентами". Чиновник возмутился, что российские спортсмены с требованием Международного олимпийского комитета соревноваться под нейтральным флагом.

"Единственное не соглашусь с определением "команда бомжей" конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что "играют за себя", осуждают политику своей страны и СВО. Так что правильнее, с моей точки зрения, – "команда иноагентов". Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя", – написал Поздняков в своем Telegram.

"Олимпийский комитет России – на стороне тех наших спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону "баррикад" и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме", – добавил приверженец преступной политики Кремля.

Сами теннисисты или игнорировали выпады в свой адрес или были немногословны. "Бомж" Дарья передает всем привет и желает хорошего дня", – иронизировала в своих социальных сетях Касаткина, которая была первой теннисисткой РФ, открыто осудившей войну в Украине.

"В жизни каждый человек имеет право на свое мнение – так же, как я имею право быть с ним не согласным. Со своей стороны повторяю: если будет возможность – с удовольствием поеду", – заявил лучший теннисист страны-агрессора Медведев.

Зато кинулся на защиту своих президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев, который лишний раз подтвердил слишком лояльное или даже дружелюбное отношение к россиянам со стороны ATP и WTA, когда их страна просто уничтожает соседнюю Украину.

"У нас никто не убежал, все играют за страну, все наши теннисисты – патриоты России. Я испытываю чувство гордости. Мы лучшие послы мира. Мы играем везде, достигаем колоссальных результатов. Армия болельщиков нашего тенниса только возросла. И ни один наш игрок не бежал. Теннис у нас идеален со всех позиций. Об этом говорит отношение к нам со стороны ATP и WTA. На нас надо равняться", – заявил Тарпищев.

А в пресс-службе федерации назвали позорные для международного тенниса цифры. Ведь только в минувшем году, даже будучи отстраненными от участия в командных соревнованиях, 968 россиян, начиная с 13-летнего возраста, выступили на различных турнирах в 69 странах мира, одержав в общей сложности 611 побед.

"Это демонстрирует массовость нашего вида спорта. Даже в тех случаях, когда регламент участия в соревнованиях не допускает использования национальной символики, все – от соперников до судей и зрителей – прекрасно знают, какую державу и чей флаг представляют наши спортсмены", – подтвердили в ФТР тот факт, который пытались донести до своих туров украинские теннисисты, требуя полного отстранения россиян и беларусов.

Также есть в РФ и лагерь неопределившихся, которые пытаются усидеть сразу на двух стульях. Они считают, что российские теннисисты – вынужденные иноагенты, ведь они живут за рубежом и получают финансирование для подготовки там, а не от правительства России. Поэтому, как можно призывать их к какой‑то гражданской позиции, если они отбираются на Олимпиаду за свой счет?

Напомним, что летние Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Украина на минувших Играх в Токио впервые попала в список призеров в теннисе благодаря бронзовой медали Элины Свитолиной. РФ в свою очередь взяла "золото" в миксте, а Карен Хачанов получил личное "серебро" в соревнованиях мужчин.

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