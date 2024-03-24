Арина Соболенко слетела с катушек после поражения от украинской теннисистки. Видео

Вторая ракетка мира Арина Соболенко не смогла совладать с эмоциями после матча на турнире в Майами с 4-й ракеткой Украины Ангелиной Калининой WTA (№36). 25-летняя уроженка Минска едва не сломала свою ракетку, выместив на ней всю злость за поражение.

После того, как Соболенко проиграла в заключительном сете 1:6, она с огромной силой несколько раз ударила своим инструментом об корт. Калинина никак не отреагировала на такой психоз соперницы, и молча пошла к своим вещам, проигнорировав рукопожатие с белоруской.

Отметим, что до этого Соболенко грязно выругалась, получив предупреждение от судьи. Арина после очередной неудачи выбила мяч в корт, разразившись матерной бранью.

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Как сообщал OBOZ.UA, Ангелина Калинина вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами с призовым фондом $8 770 480. 27-летней уроженке Новой Каховки для победы над Соболенко хватило двух часов – 6:4, 1:6, 6:1.

18 марта бойфренд Соболенко – 42-летний ассистент тренера российского клуба "Салават Юлаев" Константин Кольцов выпрыгнул из окна 23-го этажа 5-звездочного отеля в Майами, куда он приехал поддержать Арину.

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