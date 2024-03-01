Матерился и закатил истерику: российского теннисиста дисквалифицировали в полуфинале супертурнира в ОАЭ. Видео

Пятая ракетка мира Андрей Рублев не смог выйти в финал крупного теннисного турнира в эмиратском Дубае с призовым фондом в 3,2 миллиона долларов. Россиянин закатил настоящую истерику в поединке против Александра Бублика из Казахстана, обматерив одного из судей, за что был дисквалифицирован.

Скандальный момент произошел в 11-м гейме решающего третьего сета. Во время розыгрыша Рублеву показалось, что мяч после удара соперника улетел в аут, о чем не просигнализировал линейный арбитр. После того, как Бублик забрал очко, россиянин в буквальном смысле слетел с катушек.

Он с криками набросился на рефери, доказывая ему, что тот пропустил важный момент. Во время трансляции было отчетливо слышно, как Андрей назвал арбитра дебилом.

После этого на корт спустился один из руководителей турнира, который заявил, что Рублев нецензурно ругался по-русски и обозвал судью "еб***ым идиотом". Россиянин яростно опровергал свой вину, утверждая, что высказывался только на английском.

В итоге было принято решение о дисквалификации Рублева. Россиянин не только не смог выйти в финал и побороться за трофей, но и лишился призовых в размере пости 160 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, мужа первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэля Монфиса дисквалифицировали с выставочного турнира UTS в норвежском Осло.

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