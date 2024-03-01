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Матерился и закатил истерику: российского теннисиста дисквалифицировали в полуфинале супертурнира в ОАЭ. Видео

Александр Чеканов
Теннис
2 минуты
7,1 т.
Матерился и закатил истерику: российского теннисиста дисквалифицировали в полуфинале супертурнира в ОАЭ. Видео

Пятая ракетка мира Андрей Рублев не смог выйти в финал крупного теннисного турнира в эмиратском Дубае с призовым фондом в 3,2 миллиона долларов. Россиянин закатил настоящую истерику в поединке против Александра Бублика из Казахстана, обматерив одного из судей, за что был дисквалифицирован.

Скандальный момент произошел в 11-м гейме решающего третьего сета. Во время розыгрыша Рублеву показалось, что мяч после удара соперника улетел в аут, о чем не просигнализировал линейный арбитр. После того, как Бублик забрал очко, россиянин в буквальном смысле слетел с катушек.

Матерился и закатил истерику: российского теннисиста дисквалифицировали в полуфинале супертурнира в ОАЭ. Видео

Он с криками набросился на рефери, доказывая ему, что тот пропустил важный момент. Во время трансляции было отчетливо слышно, как Андрей назвал арбитра дебилом.

Матерился и закатил истерику: российского теннисиста дисквалифицировали в полуфинале супертурнира в ОАЭ. Видео
Матерился и закатил истерику: российского теннисиста дисквалифицировали в полуфинале супертурнира в ОАЭ. Видео

После этого на корт спустился один из руководителей турнира, который заявил, что Рублев нецензурно ругался по-русски и обозвал судью "еб***ым идиотом". Россиянин яростно опровергал свой вину, утверждая, что высказывался только на английском.

Матерился и закатил истерику: российского теннисиста дисквалифицировали в полуфинале супертурнира в ОАЭ. Видео

В итоге было принято решение о дисквалификации Рублева. Россиянин не только не смог выйти в финал и побороться за трофей, но и лишился призовых в размере пости 160 тысяч долларов.

Матерился и закатил истерику: российского теннисиста дисквалифицировали в полуфинале супертурнира в ОАЭ. Видео

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