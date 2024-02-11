Мужа Свитолиной дисквалифицировали за 'дебош' на турнире в Норвегии

Мужа первой ракетки Украины Элины Свитолиной (№20 WTA) дисквалифицировали с выставочного турнира UTS в норвежском Осло. Гаэль Монфис (№70 ATP) нарушил правила поведения в отношении супервайзера соревнования.

"Шуточная перепалка в раздевалке между теннисистом и Стефаном Апостолу привела к легкой травме супервайзера. UTS на 100% удовлетворен тем, что со стороны Гаэля не было злого умысла, но поскольку должностное лицо получило травму, пусть и незначительную, мы сочли, что не было другого выхода, кроме как дисквалифицировать Гаэля", - говорится в официальном заявлении организаторов.

Сам Гаэль принял дисквалификацию, со своей стороны попытавшись объяснить, что произошло.

"Если судить непосредственно по сообщению UTS, то с моей стороны не было никакого злого умысла или негатива. Никакого насилия. Однако во время шуток в раздевалке Стефан, к сожалению, получил травму. У меня никогда не было намерения причинить вред или причинить вред, и, к счастью, Стефан это знает. Люди, которые меня знают, знают, что это не в моем характере", - написал 37-летний француз.

По словам Гаэля, он пожал руку Стефану и они разошлись миром.

"Из-за дисквалификации все выглядит так, будто за кулисами произошла проблема или ссора, но на самом деле этоне так, это был несчастный случай и не более того", - добавил Монфис.

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