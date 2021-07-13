Матч украинского теннисиста на турнире в США прервал заяц. Видео

Поединок украинского теннисистка Ильи Марченко с представителем ЮАР Кевином Андерсоном на турнире ATP в Ньюпорте (США) с призовым фондом в 467 тысяч долларов был остановлен в середине второго сета. Во время матча первого круга на площадку выбежал заяц.

Ушастый гость пересек травяную площадку, после чего некоторое время посидел на линии. Когда девочка-болбой попыталась его словить, он бросился бежать за трибуны.

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Отметим, что сама встреча продлилась чуть более полутора часа и завершилась победой теннисиста из ЮАР: 7:5, 6:3.

Андерсон сделал 16 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта.

Во втором раунде Андерсон встретится с победителем матча Ясутака Утияма (Япония) — Себастьян Офнер (Австрия).

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе на турнире в Абу-Даби, который из-за коронавирусных ограничений проходил без зрителей, единственным болельщиком стал кот. Животное несколько раз выходило на корт помяукать.