Первая ракетка мира Арина Соболенко не смогла в третий раз подряд выиграть Открытый чемпионат Австралии. 25 января в Мельбурне любимая теннисистка диктатора Александра Лукашенко в трех сетах в финале Australian Open проиграла американке Мэдисон Киз (WTA №14) – 3:6, 6:2, 5:7

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Перед игрой букмекеры не верили в Киз, называя фаворитом 26-летню представительницу Беларуси.

Для Киз это была вторая попытка завоевать титул на турнире Большого шлема — в 2017 году она проиграла в финале US Open.

Соболенко подходила к финалу с 20-матчевой победной серией на Australian Open, однако не смогла продлить свою победную традицию.

После заключительного розыгрыша 28-летняя теннисистка не смогла сдержать эмоций. Она сперва сломала ракетку, а затем разрыдалась, накрывшись полотенцем.

Победа на Australian Open стала для 29-летней Киз первым титулом на турнире Большого шлема. Медисон также установила рекорд как самая возрастная теннисистка, победившая первых и вторых ракеток мира в полуфинале и финале Грендслема (29 лет и 342 дня), превзойдя предыдущий рекорд Венус Уильямс.

После этого успеха Киз поднялась на седьмое место в мировом рейтинге WTA, что является её наивысшим результатом в карьере. В свою очередь, поражение Соболенко откинуло её на вторую позицию.

Как сообщал OBOZ.UA, подобный случай с Соболенко случился весной прошлого года. Тогда минчанка не смогла совладать с эмоциями после матча на турнире в Майами с 4-й ракеткой Украины Ангелиной Калининой WTA (№36). Арина едва не сломала свою ракетку, выместив на ней всю злость за поражение.

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