Соболенко провоцировала украинок и предала Лукашенко: факты о любимице диктатора, которая бегала от вопросов о войне

На "Ролан Гаррос"-2023, который проходит сейчас в Париже, беларуская теннисистка Арина Соболенко провоцирует украинок, но боится разговоров о полномасштабном вторжении в нашу страну и несколько дней буквально пряталась от мировой прессы. А после 1/4 финала французского "Шлема" против Элины Свитолиной лицемерно заявила, что сейчас не поддерживает войну и Лукашенко, хотя является любимицей беларуского диктатора.

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OBOZREVATEL собрал интересные факты из биографии Соболенко, в том числе про ее связь с самопровозглашенным главой Беларуси, который предоставил свою территорию РФ для полномасштабного вторжения в Украину и продолжает оставаться союзником Кремля.

1. ЗА СПИНОЙ ОТЦА. Теннис – достаточно дорогой вид спорта. И в большинстве случаев тут надо иметь либо родителей с глубоким карманом, либо спонсоров, которые поверили в талант ребенка. Арина пришла в спорт благодаря отцу, который как-то проезжал мимо теннисного клуба и в шесть лет привел девочку на корты.

Сергей Соболенко до 19 лет профессионально занимался хоккеем, однако затем вратарь попал в автомобильную аварию и вынужден был поставить крест на своей карьере, выходя на лед только в любительских матчах. После травмы Соболенко ушел в бизнес, о чем рассказала сама теннисистка, но никогда не уточняла, какой именно. Однако деньги в семье Соболенко водились, и девочка привыкла к комфорту.

В конце 2019 года Сергей Соболенко, который был для Арины надежной опорой, умер от скоротечного менингита: "Мама трижды вызывала скорую помощь. Только на третий раз скорая забрала отца в больницу, когда он уже практически находился в состоянии клинической смерти, пытались спасти, но через неделю его не стало".

2. "КАТОРГА". Долгое время в туре Соболенко строила из себя овечку, а после начала войны в Украине изображала жертву журналистов, которые не давали ей покоя своими каверзными вопросами. Но характер у избалованной примы далеко не сахар.

Первый тренер Елена Вергеенко рассказывала изданию SB.by, что Арина сразу же стала выделяться в группе не только физическими данными – она была мощнее и быстрее других, – но и своим характером.

"Захожу в зал, говорю детям, чтобы построились на разминку. Смотрю, Арина остальных ногами-руками растолкала и встала первая. Одна тренировка проходит, вторая… Каждый раз одно и то же: одного оттянет, второго локтем подвинет – и снова первая. Я ей сказала: "Арина, это разминка. Неважно, стоишь ты пятая или десятая". На что она ответила: "Не хочу быть ни пятой, ни 10-й. Только первой!", – вспоминала тренер.

Также Вергеенко призналась, что Соболенко была единственной ученицей, с которой ей было очень тяжело работать: "Работать вместе было невозможно, хотя Арину я тренировала шесть лет. Один раз выгнала ее с тренировки, второй… Я ей делаю замечание – она мне десять слов в ответ. В коллективе это слышали, мне тоже неприятно было. А я шла на работу и думала: это не работа, а какая-то психологическая каторга!"

По словам Елены, Соболенко фактически командовала родителями: "Думаю, это она влияла на них, а не наоборот. Например, проходит чемпионат Беларуси по теннису, родители многих спортсменов сидят на трибунах, поддерживают. А Арина своим запретила появляться, я их видела в качестве болельщиков, может быть, раз. Так что Арина уже в детском возрасте любила отдавать приказы".

В итоге Вергеенко попросила маму Арины найти 11-летней девочке другого тренера: "Были и слезы, и обиды. Арина Соболенко – это единственный ребенок, кого я выгнала из своей группы за все время тренерской работы".

Благодаря возможностям отца Соболенко не осталась без тренера, однако не собиралась меняться и продолжала конфликтовать с наставниками. Из-за непростого характера несколько раз расставалась с российским тренером Дмитрием Турсуновым, который в итоге не выдержал и ушел. Хотя Соболенко рассказывала, что сама прекратила сотрудничество, так как коуч позволял себе не посещать тренировки, не отвечать на телефонные звонки и употреблять маты.

Беларус Антон Дубров пока держится. Хотя конфликтовать на корте со своим же боксом остается фишкой Соболенко. Говорят, что именно на команду она выплескивает накопившийся гнев. В прошлом году на "Ролан Гаррос" в матче против француженки Хлоэ Паке она наехала на тренера и спарринг-партнера: "Я играю вот на скорости, мяч не летит, я не могу в корт попасть. Что ты ржешь?" "Вы что, Арину не знаете?" – только оправдывал ее Дубров.

3. БОЙФРЕНД С КЛЮШКОЙ И Z. Соболенко, которая боготворила своего отца, буквально тянет к хоккеистам. Сначала у нее были отношения с нападающим оршанского "Локомотива", а затем и гродненского "Немана" Матвеем Божко, который также показал всю свою ватную сущность, подписав в 2020-м провластное письмо в поддержку Лукашенко после подтасованных президентских выборов.

В 2018-м в аккаунте теннисистки появлялись первые совместные фото с Божко. А в ноябре 2019-го теннисистка появилась на госТВ с кольцом на безымянном пальце. Соболенко тогда завуалировано ответила: "Это просто помолвка, свадьбы не будет. Я просто такой человек, немножко против свадеб".

А в 2020-м теннисистка рассказала, как все было на самом деле: "У меня была небольшая депрессия. И тут бывший нарисовался. И я: "Ну ладно". Грубо говоря, получилось так, что я воспользовалась человеком. Я себя не вижу с ним. Когда увидела кольцо, сказала: "Нет!". Мне сказали: "Ну хотя бы носи как подарок".

Зато Арина не постеснялась разбить семью бывшего хоккеиста Константина Кольцова, который старше ее на 17 лет. У спортсмена трое детей, но Соболенко привыкла получать, все, что хочет.

Про их отношения поползли слухи весной 2020-го, когда супруга Кольцова Юлия заявила о расставании с мужем и в социальных сетях гневно обратилась к "девушкам, виснущим на чужих мужьях" и отметила теннисистку.

Константин тогда заявил, что Соболенко к разводу не имеет никакого отношения, но уже в 2021-м пара перестала скрываться.

К слову, Кольцов с минувшего года входит в состав тренерского штаба уфимского клуба "Салават Юлаев", который откровенно поддерживает войну в Украине.

На одном из матчей Кубка Гагарина гендир "Юлаева" Баширов вместе с главой Башкортостана Хабировым и премьер-министром республики Назаровым устроили политическую акцию, подняв плакат с изображением солдата РФ, буквой Z и башкирским национальным героем Салаватом Юлаевым, который к слову, в XVIII веке участвовал в восстании Емельяна Пугачева против Российской империи. Но кто там учит историю...

4. ФАВОРИТКА ЛУКАШЕНКО. Все победы Соболенко Лукашенко празднует словно свои собственные, рассказывая о об этом в местной прессе. Даже рюмочку за ее трофеи поднимал... Глава Беларуси любил встречаться с Ариной и давал советы по игре. Ходили слухи, что она даже получала от него немаленькие премии в валюте. И в ответ теннисистка с удовольствием угождала диктатору.

Так, после скандальных выборов 2020 года, когда Лукашенко, невзирая на мнение народа, снова огласил себя президентом Беларуси, Соболенко встала на сторону покровителя и подписала письмо в его поддержку. В это время протестовавших беларусов, в том числе спортсменов, избивали, забирали в СИЗО и даже вешали в назидание другим.

Бывший глава беларуского тенниса Тетерин хвалил Арину за то, что она "не путает политику и спорт, для нее страна существует, флаг существует". А затем улыбающаяся Соболенко крупным планом появилась в новогоднем ролике Лукашенко.

5. "НЕ ВИНОВАТА Я". Соболенко, которая претендует на звание первой ракетки мира, на пресс-конференциях регулярно просили открыто осудить и российскую агрессию против Украины, и поведение Лукашенко, который предоставил РФ свою территорию. Но Арина всегда пыталась выкрутиться, мол, никто из спортсменов не поддерживает происходящее, но не в их силах повлиять или остановить это.

"Это действительно ужасно, потому что никто не поддерживает войну. Никто! Проблема в том, что мы должны громко говорить об этом. Но почему мы должны кричать об этом на каждом углу? Это совсем не поможет", – заявляла теннисистка.

"Реакция людей, какие-то разные вещи заставили меня чувствовать себя на самом деле плохо, думать, что события в Украине моя вина. Но потом я поняла, что не могу контролировать ситуацию. Я не сделала ничего плохого украинскому народу, ничего. Это просто не моя вина", – причитала первая ракетка Беларуси.

А 24 марта Соболенко на пресс-конференции перед стартом турнира Miami Open коснулась темы отношений с украинскими игроками. По словам второй ракетки мира ей было очень тяжело, так как она никогда раньше не сталкивалась с такой ненавистью в раздевалке.

6. ЛИЦЕМЕРКА В ПАРИЖЕ. Но настоящее шоу фаворитка диктатора устроила в Париже. Обыграв в первом круге украинку Марту Костюк, она разыграла удивление, когда киевлянка не пожала ей руку, и явно была довольна, когда публика освистала Марту.

Затем Соболенко крутилась как уж на сковородке, когда на пресс-конфренции у нее спрашивали о поддержке войны в Украине и отношениях с Лукашеко. "У меня нет комментариев для вас, так что спасибо за ваш вопрос", – лепетала теннисистка.

А затем, наплевав на правила, она дважды отказалась проводить положенные после матча пресс-конференции. Мол, переживает за свое ментальное здоровье. И организаторы "Ролан Гаррос" ее позорно прикрывали.

После победы над Элиной Свитолиной Соболенко устроила провокацию украинке, показательно ожидая от нее поздравлений у сетки. И скорчила обиженную гримасу, когда молодая мама гордо прошла мимо.

Но финальная точка от Арины ждала всех на пресс-конференции, когда она неожиданно заявила: "Я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю Александра Лукашенко прямо сейчас. Я уже много раз говорила, что не поддерживаю войну. Я не хочу, чтобы моя страна была вовлечена в конфликт".

Видимо, команда Соболенко просчитала ее репутационные потери из-за связи с Лукашенко. А материалы о теннисистке и диктаторе уже начали выходить и в европейских СМИ – польских, французских. Поэтому Арина решила, что выгоднее откреститься от него и, как в комментариях в соцсетях пишут беларусы, "лучше иметь хату в Майями, чем хату в Минске".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Свитолина ответила болельщикам, которые освистали ее после матча с Соболенко.

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