Лучшего теннисиста мира со скандалом депортируют из Австралии в преддверии Australian Open

Лучший теннисист планеты Новак Джокович не смог пройти таможенный контроль в Мельбурн, куда он прибыл для участия в Australian Open. Турнир стартует 17 января.

По сообщению местного издания theage.com.au 34-летнего серба депортируют с континента.

Причиной такого решения стали неправильно оформленные визовые документы. Погранслужба предложила правительству штата Виктория поручиться за Джоковича, но власти отказались.

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По неофициальной информацией причиной отказа стала позиция Джоковича по вакцинации от коронавируса. Сербский теннисист является явным противником прививки, а в Австралии действуют жесткие меры для непривитых людей.

Пропуск невакцинированного Джоковича на Зеленый континент, где обычным людям не разрешается даже перемещаться из штата в штат, мог вызвать общественное недовольство.

В итоге пограничники аннулировали визу и потребовали улететь из страны.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вся страна поддерживает спортсмена и в ближайшее время власти примут все необходимые меры, чтобы его унижение было остановлено.

"В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду. В остальном Новак силен, как мы все знаем", – написал Вучич в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Джокович с разгромным счетом 0:3 (4:6, 4:6, 4:6) уступил россиянину Даниилу Медведеву (№2 в мировом рейтинге) в финале Открытого чемпионата США (US Open). Серб упустил шанс стать первым игроком с 1969 года, которому удалось бы выиграть все ТБШ в одном году