Лучшая теннисистка Украины из-за судорог не смогла доиграть финале турнира в Риме

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (№47 WTA) не смогла доиграть финал турнира WTA 1000 в Риме против Елены Рыбакиной (№6 WTA). У 26-летней уроженки Новой Каховки возникли проблемы со здоровьем из-за чего она была вынуждена сняться с матча при счете 4:6, 0:1.

Видео дня

"Я чувствовала, что я на грани собственных физических возможностей, особенно сегодня. У меня были проблемы с ногой после матча против Хаддада Маи. В полуфинале я подталкивала себя играть. Тогда мне это удалось. Но сегодня после старта, после 2-3 геймов делать это дальше я уже не могла. Я старалась, но это было совершенно невозможно", - сказала Калинина в интервью БТУ.

Теннисистка призналась, что у нее начались судороги.

"После того как я покинула корт, я почти упала в раздевалке, потому что у меня начались судороги в ноге. Поэтому да, это было действительно правильное решение и мне действительно нужен отдых", – подытожила Ангелина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая Калинина отказалась жать руку представительнице России Веронике Кудерметовой после победы в полуфинале турнира WTA 1000 в Италии. Встреча в Риме завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу нашей соотечественницы.

Позже украинка объяснила ситуацию, упомянув войну в нашей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!