"Эта страна напала на Украину". Калинина поставила на место россиянку, объяснив, почему не пожала ей руку

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина объяснила, почему отказалась жать руку представительнице России Веронике Кудерметовой после победы в полуфинале турнира WTA 1000 в Италии. Встреча в Риме завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу нашей соотечественницы.

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Выиграв последнюю подачу 26-летняя уроженка Новой Каховки поблагодарила за работу судью-информатора после чего проигнорировав соперницу, пошла за своими вещами.

Комментируя поступок Ангелина призналась, что не могла поступить иначе.

"Мы не пожимаем руку, потому что она из России. Нет никакого секрета, почему я не жму руку. Потому что вообще-то эта страна напала на Украину. Да, я понимаю, что это спорт, но политическая составляющая здесь также присутствует. Поэтому ничего личного, но в целом, это [пожимать руку] неприемлемо", - цитирует Калинину БТУ.

Отметим, что для Калининой успех в Риме стал первым в карьере попаданием в финал турнира WTA 1000. Она стала второй теннисисткой из Украины , после Свитолиной, кому удалось это сделать.

В решающем матче в итальянской столице Калинина сразится против Елены Рыбакиной из Казахстана. Начало финала не раньше 20:00 20 мая.

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