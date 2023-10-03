Известная украинская теннисистка, отказавшаяся играть за нашу сборную, сотворила сенсацию на турнире в Пекине

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк (№44 WTA) в двух сетах обыграла 7-ю ракетку мира Онс Жабер (Туннис). Поединок второго раунда на турнире WTA 1000 в столице Китая завершился с сесационным счетом 7:6(7:5), 6:1.

Перед поединком букмекеры принимали ставки на 21-летнюю киевлянку с показателем 3.45, в то время как успех ее соперницы оценивался показателем 1.32.

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После упорного первого сета, который закончился тай-брейком, наша соотечественница просто смяла оппонентку. Вторая партия прошла при тотальном преимуществе Марты, которая добыла заслуженную победу.

В своем послематчевом интервью официальному сайту WTA, Костюк отметила, что большая заслуга в этом успехе лежит на ее новой наставнице Сандре Заневской. С польским тренером украинка сотрудничает с августа.

"Я человек, который много говорит, и мне было очень сложно, потому что, когда работаешь с тренером-мужчиной, большинство из них не разговаривают. Они не могут понять то, что ты чувствуешь и приспособиться к тебе", - призналась украинская теннисистка.

В 1/8 финала Костюк сразится против "нейтральной спортсменки" Людмилы Самсоновой (№22 WTA).

31 августа стало известно, что Костюк не станет выступать за национальную сборную в нынешнем и, вероятно, будущем году. 21-летняя киевлянка объяснила это "ситуацией с ФТУ", имея в виду, требование игроков отстранить от должности вице-президента федерации Евгения Зукина за якобы притеснения и травлю спортсменов.

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