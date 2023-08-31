Костюк отказалась играть за сборную Украины: что произошло

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк не станет выступать за национальную сборную в нынешнем и, вероятно, будущем году. 21-летняя киевлянка объяснила это "ситуацией с ФТУ", имея в виду, требование игроков отстранить от должности вице-президента федерации Евгения Зукина за якобы притеснения и травлю спортсменов.

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Об этом Костюк заявила в интервью порталу "Большой теннис Украины", делясь своими планами на заключительную части сезона. При этом, по словам Марты, она твердо намерена защищать честь страны на Олимпийских играх 2024 года в Париже, для попадание на которые уже выполнила норматив.

"Мои планы на конец сезона – сыграть Сан-Диего, Гвадалахару, Японию и Китай. Буду смотреть по результатам, если я где-то выступлю очень хорошо, то возможно какую-то неделю пропущу, но пока план завершить сезон в Китае. Из-за ситуации с ФТУ за сборную в этом году играть не планирую и, скорее всего, в следующем году тоже не буду. Олимпиада? Насколько я знаю, то норматив для попадания туда я выполнила и, конечно, она есть в моих планах в следующем году", – сказала Костюк.

Отметим, что в апреле Марта защищала цвета "сине-желтых", а во время гимна не смогла сдержать слез. Женская сборная Украины по теннису в ноябре сыграет с командной Нидерландов в плей-офф Группы 1 Кубка Билли Джин Кинг. Победа в поединке позволит нашим девушкам в будущем году побороться за путевку в элитный дивизион соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марта Костюк обвинила россиян в геноциде украинского народа, а также призвала, чтобы на представителей страны-агрессорки "давили везде, где бы они ни находились".

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