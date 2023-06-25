Федерер сыграл с принцессой Уэльской на кортах Wimbledon. Видео

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер провели небольшой матч на кортах сыграли на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Знаменитости приняли участие в съемках фильма, рассказывающего о работе болбоев и болгерл на Wimbledon.

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41-летние швейцарец и британка сыграли на корте №3. Именно тут в 2003 году Федерер добыл свой первый титул на травяном мейджоре.

20 лет назад в решающем матче Роджер в трех сетах обыграл Марка Филиппуссиса. За финал австралиец 14 раз подавал навылет, но Федерер был лучше даже по этому показателю, сделав 21 ейс.

Таким образом Роджер Федерер стал четвертым игроком в истории после Бьорна Борга, Стефана Эдберга и Пита Сампраса, добавившим к победе в юношеском Wimbledon титул во взрослом.

Напомним, что в 2023 году Wimbledon пройдет с 3 по 18 июля. На турнире будет участвовать Элина Свитолина, получившая wild-card от организаторов, избавив ее от необходимости проходить квалификацию. Кроме одесситки, с основной сетки будут стартовать Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндль.

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