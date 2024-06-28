'Если везет и тебя еще не убили': Стаховский рассказал о возвращении в Украину, как смотрит теннис на нуле и какой путь может изменить россиян

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский, больше двух лет защищающий страну в составе ВСУ и спецподразделения СБУ "Альфа", рассказал о страхе при возвращении домой в 2022 году и отношении к коллегам из России. По мнению теннисиста, игроки из РФ молчат, потому что пассивно все же за войну, которую начал Кремль.

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В комментарии OBOZ.UA Стаховский, после полномасштабного вторжения прошедший через ТрО Киева и минометный взвод 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Нацгвардии, признался, как смотрит теннис на "нуле", какие шансы у украинок на Олимпиаде-2024 и почему другие игроки тура не критикуют россиян.

– Как это было бросить дело всей своей жизни и присоединиться к армии? Что вы ощущали в тот момент?

– Ну, человек испытывает страх. Это уже прошло более двух лет, поэтому оно, конечно, притупилось. Но ты испытываешь страх, когда возвращаешься в воюющую страну. Ты не знаешь, что такое война, ты не знаешь, как она продвигается по государству. То есть, действительно, ты шагаешь в полную неизвестность.

А потом, со временем, если тебе везет и тебя еще не убили, ты привыкаешь ко всему. Теперь это мои обычные обстоятельства.

– Насколько в таких условиях удается следить за теннисом?

– Ну, за детским теннисом Украины удается. Потому что у нас с Элиной Свитолиной есть свои детские проекты, соревнования для детей. И без массивной поддержки Новой почты этого не удалось би сделать. Но это важные проекты. Там для игроков 12–14 лет. Поэтому за украинским теннисом следить успеваю. А вот за мировым меньше.

Выступления наших девушек смотреть успеваю, к счастью, иногда. Хотя, конечно, хотелось бы больше времени, но, к сожалению, его нет.

– Кто-то из наших девушек удивляет?

– Смотрите, у нас сейчас Костюк в первой 20-ке мирового рейтинга, Свитолина – рядом с топ-20. У нас было три украинки в 4-м круге Australian Open. Это не то, что удивительно. Это – исторически, я бы сказал. И главное, чтобы наши девушки продолжали показывать столь качественные результаты.

И надеюсь, что ребята сейчас подрастут. Хотя в условиях, в которых живет наша страна сейчас, ребятам будет очень сложно.

– Полномасштабная война и те сложности, с которыми столкнулась Украина, ментально как-то подстегнули наших девушек?

– В положительную сторону точно нет. Играть под таким давлением гораздо сложнее, чем играть под давлением необходимости какого-либо результата или чего-нибудь другого. И играть под давлением того, что в Украине война... Так, у Костюк отец сидел первые два месяца под обстрелами, потому что они живут в направлении Житомирской трассы. Это точно не о позитиве. Это только прибавляет сложностей.

– Уже идет квалификация Уимблдона. Какие ваши ожидания от украинок на травяном турнире Большого шлема?

– Это сложный вопрос, потому что девушки у нас все могут показать очень классный результат. Но иногда они сами на себя слишком сильно давят. Я все же надеюсь, что Элина покажет классный результат. Потому что она, в принципе, в хорошей форме уже последние три месяца находится. Но нет какого-то качественного большого результата. Есть надежды на Костюк.

Снигур прошла квалификацию. Есть у нас еще Ястремская, Цуренко, уже с опытом, и я надеюсь, что обойдется без травм. У каждой есть своя специфика. Главное, в любом случае, это жребий. Если им повезет с нормальным жребием, то уже в каждом матче у них будет классный шанс показать результат.

Но Украина все же продолжает ждать украинку, которая досталась бы финалу турнира Большого шлема.

– А вот этот переход из почвы на траву, а потом из травы снова на почву на Олимпиаде в Париже, насколько он усложнит жизнь теннисистов?

– Это же профессионалы. Нам сегодня скажи играть на асфальте, а завтра – на траве. И мы будем соревноваться на асфальте, а завтра – на траве. Это абсолютно профессиональный навык, который есть у каждого теннисиста. Он готов перейти даже в один день – мы играем на траве, а потом должны перейти в зал, потому что идет дождь, и мы уже играем на харде. Это абсолютная обыденность. Это неприятно, это сложно, но это абсолютно обычный случай.

– На этих Олимпийских играх в Париже ждем повторения результата Токио-2020, где Свитолина завоевала бронзовую награду или даже улучшение?

– Во-первых, на этот раз у нас будет больше девушек на Олимпиаде. У нас полный набор – четыре девушки и две пары. Я надеюсь, что результат мы минимум повторим, но скажем так, это очень сложно. Борьба за медали на Олимпиаде – это не играть в финале "шлема". Это гораздо больше, гораздо сложнее.

Основное, на что я надеюсь, что девушки будут здоровы, когда поедут на Олимпиаду. То, что у них будет шанс на медаль, я уверен. У каждой из них. А достанется ли награда или нет – это уже вопрос судьбы.

– К сожалению, в теннисе представителей стран-агрессоров не отстраняют от соревнований и они собираются ехать на Олимпиаду. Хотя в других видах Украине после ряда жалоб удалось отцепить часть сторонников кремлевского режима. Как вам кажется, прислушивается ли международное сообщество к нашему мнению?

– Сообщество – да, а спортсмены – нет. В теннисе я чувствую, что они достаточно четко сказали, что они не могут повлиять на эту войну. Поэтому сообщества прислушиваются, а спортсмены, к сожалению, нет, потому что они чувствуют коллегиальность с теми же московитами. Они говорят: "Ну, они ведь ничего не могут изменить в этой ситуации".

А вопрос в том, что они даже не попытались ничего поменять. Мол, это ведь не их работа. Хотя у них там миллионы подписчиков, большие платформы, площадки. Но они всем этим не пользуются. Потому что не то, что они против войны. Потому что они где-то пассивно "за" эту войну. Поэтому, к сожалению, у нас есть то, что есть. И не очень-то оно все приятно.

Единственное они до сих пор играют без флага и без страны. Это хотя бы минимум. И это на самом деле беспрецедентно для ATP и WTA что-то такое сделать. Но, к сожалению, больше, чем это, уже никто не сделает.

– Просто после примера осудившей войну Касаткиной показалось, что, возможно, отзовется еще кто-то из российских звезд тенниса. Вы ни к кому не обращались?

– Я общался с Рублевым в свое время и со всеми. Но чем это кончилось для Касаткиной? На Олимпиаду она не уезжает. Как и Рублев, отчасти сказавший, что то, что делается, это плохо. Поэтому ничем положительным для людей это не обернулось. Конечно, те, кто сейчас, они этого говорить не будут.

А Касаткина сейчас, в принципе, невъездная в Россию, потому что, кроме того, что она сказала, что не поддерживает эту войну и стесняется ее, еще призналась, что она нетрадиционной ориентации. А в России это очень трудная история. Поэтому она, на самом деле, единственная спортсменка из России, которая имеет, как говорится, яйца.

– А как относиться к спортсменам, которые сейчас переходят под другие флаги? Уже есть русская француженка. Как с такими здороваться?

– Я с ними не здороваюсь, они для меня все одинаковы. И молодое поколение, даже если мы будем говорить, что оно молодо, то видим очень много негативных примеров, когда представители этого поколения лайкают фотографии Путина и разные призывы других псевдополитиков.

Они все выучат только трудным путем. А трудный путь для них – если кто-то из их близких погибнет на территории Украины. Это будет единственный урок, который они могут, возможно, выучить. И то не факт.

– Пока сборная Украины играла на футбольном Евро-2024, многие показывали, как в это время наши военные болели где-то на нуле, в окопах. Вам так приходилось делать?

– Мне так теннис приходилось смотреть. К счастью, Евро в то время не проходило. А проходит сейчас, когда я в Киеве, я могу спокойно смотреть. Ну как спокойно – с громкими криками, но все же. Но на самом деле, к счастью, я бы сказал, что у нас есть технические возможности, и иногда даже на прямом "нуле" можно смотреть онлайн какие-то трансляции, если относительно спокойно.

– Вообще нужен ли в такое время Украине профессиональный спорт? Ибо кто-то говорит, зачем оно нужно, когда идет война? Еще средства из бюджета на подготовку атлетов и поездки на соревнования тратят.

– Спорт нужен. Спорт – это огромная заграничная площадка для нашего государства, которая может привлечь внимание и сфокусировать людей на том, что сейчас происходит в Украине. Когда я спортсмен и когда наш флаг за границей, о нашем государстве будут говорить, будут писать и слушать. Поэтому спортсмены, выступающие на самом высоком уровне на международных соревнованиях, нам точно нужны.

Но для того чтобы они там выступали, должно готовиться и следующее поколение, которое их заменит. Потому спорт является неотъемлемой частью нашего государства, если мы хотим, чтобы он у нас существовал.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Стаховский высказался о мобилизации в Украине: "Когда тебя загребают с улицы, это не мотивация".

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