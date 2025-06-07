'Иди нах*й отсюда'. Соболенко отметилась мерзкой выходкой в финале Roland Garros. Видео

Первая ракетка мира Арина Соболенко сорвалась на своего тренера Антона Дуброва в финале Roland Garros. Выигрывая первый сет 5:4 белоруска не смогла с первой попытки выиграть партию, позволив американке Кори Гофф сравнять счет.

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В этот момент наставник что-то подсказал своей подопечной, но в ответ услышал "иди нах*й отсюда".

После этого Гофф смогла взять подачу Арины и довести дело до тай-брейка, где Соболенко с большим трудом выиграла.

Этот психоз белорусской спортсменки дал о себе знать во второй и третьей партиях. 27-летняя минчанка не смогла совладать с нервами, допустил много ошибок и в итоге проиграла.

Во время церемонии награждения Соболенко расплакалась.

Таким образом, Соболенко проиграла Гофф уже второй финал турнира Большого шлема за два года. Несмотря на статус первой ракетки мира в ее активе до сих пор нет победы на Roland Garros.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла Арине Соболенко в полуфинале WTA 1000 в в Мадриде — 3:6, 5:7. Поединок длился чуть более полутора часов. Украинка сделала два брейка, но трижды проиграла свою подачу.

Напомним, что Соболенко (№ 1 WTA), проигрывая второй ракетке Украины Марте Костюк (№ 36 WTA) на тай-брейке во втором сете четвертьфинала мадридского турнира устроила гнусное представление.

Позже на камеру попало то, что сказала Марта про Соболенко во время их поединка.

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