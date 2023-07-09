Где смотреть Свитолина – Азаренко: расписание трансляций Wimbledon

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина (№75 WTA) в воскресенье, 8 июля, проведет матч третьего круга на Wimbledon. В очередном поединке турнира с призовым фондом 52,2 миллиона евро 4-й ракетке Украины будет противостоять вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко (№20 WTA) .

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Свитолина и Азаренко будут играть на центральном корте третьим запуском. Начало турнира в 15:30 по киевскому времени. Ориентировочное время старта матча – 18:30.

Все болельщики в Украине смогут поболеть за 28-летнюю одесситку благодаря трансляции на телеканале Setanta, который входит в подписку "Максимальная" медиасервиса Megogo.

Отметим, что Азаренко является двукратной полуфиналисткой английского мейджора (2011,2012). Свитолина также доходила максимум до полуфинала, уступив в 2019 году Симоне Халеп (1:6, 3:6).

За свою карьеру соперницы 5 раз встречались между собой. Счет 0:5 не в пользу нашей соотечественницы.

Перед Элиной на центральном корте сыграет Леся Цуренко. Ее соперницей станет первая ракетка США Джессика Пегула (№4 WTA).

Как сообщал OBOZREVATEL, На старте Открытого чемпионата Великобритании Свитолина переиграла легендарную американку Винус Уильямс, которая пять раз в карьере выигрывала супертурнир в Лондоне.

Во втором туре Элина была сильнее представительницы Бельгии Элизы Мертенс – 6:1, 1:6, 6:1.

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