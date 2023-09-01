'Если бы артиллерия ей помогла': россияне возмущены поддержкой Свитолиной в США и игнором своей теннисистки

Победа украинской теннисистки Элины Свитолиной над представительницей РФ Анастасией Павлюченковой (5:7, 6:4, 6:4) в 1/32 финала US Open вызвала смешанные чувства у российских болельщиков. Одни были в восторге от качества игры спортсменок, другие критиковали платье одесситки. И, естественно, не обошлось без упоминания войны.

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OBOZREVATEL собрал комментарии читателей популярных спортивных сайтов России, которые следили за трехсетовым противостоянием на корте Нью-Йорка.

Большинство представителей РФ были приятно удивлены уровнем игры Павлюченковой, которая смогла дать бой Свитолиной. И отмечали характер Элины.

"Потрясающий матч... Даже ничего не хочется говорить, все все видели сами. То, что Элина будет биться не на жизнь, а на смерть, думаю, ожидали все, но вот уровень Насти меня лично реально поразил. Стоя аплодирую обеим", – писал пользователь billy_pilgrim.

"Я уж думал Свитолина чокернет, как с ней часто бывало раньше, еще и эти судороги в конце. Но все-таки дожала, молодец. Дальше Пегула, сложно, но возможно", – отметил Jefri AG.

Также россияне неожиданно начали петь дифирамбы красоте своей соотечественницы, которую ранее не замечали, а вот платье украинки от Adidas назвали колхозным.

Также россияне возмущались поведением американской публики, которая поддерживала только Свитолину и не реагировала на удачные действия Павлюченковой.

"Тишина, когда Настя выигрывает розыгрыши или сеты, практически гробовая, выглядит это, конечно, грустно, хотя просто классный матч, особенно первые два сета", – писали в комментариях.

Очень расстроил россиян тот факт, что Свитолина после начала полномасштабной войны выиграла все шесть поединков против теннисисток из РФ. Некоторые начали кричать, что Элина играла против слабых соперниц, хотя дважды проходила первую ракетку страны-агрессора Дарью Касаткину.

А самые "оригинальные" болельщики за поребриком заговорили о мести – мол, Рублев теперь выбьет с турнира мужа украинки Гаэля Монфиса. И, к сожалению, так и получилось.

И как это бывает в комментариях россиян, после спора о спорте начались заявления о величии их армии, которая убивает жителей Украины. Вспомнили даже Мариуполь.

"А серия побед россиян на другого рода полях куда более внушительная", – заявил один фанат. "Ну если бы артиллерия помогла Павлюченковой, шансы на ее победу бы наверняка увеличились", – ответил ему другой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Свитолина перевернула матч и победила россиянку на US Open.

Также стало известно, что Марта Костюк отказалась играть за сборную Украины.

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