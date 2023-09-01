Свитолина перевернула матч и победила россиянку на US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№26 WTA) добыла непростую победу во втором круге Открытого чемпионата США по теннису с призовым фондом в 65 млн долларов. В 1/32 финала US Open 28-летняя уроженка Одессы обыграла россиянку Анну Павлюченкову (№98 WTA) – 5:7, 6:4, 6:4.

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Игра складывался крайне напряженно для лучшей теннисистки Украины. До счета 5:5 обе теннисистки уверенно брали свои подачи. Затем украинка имела три брейкпоинта, но ни один из них реализовать не смогла, а затем проиграла и свою подачу и сет.

Подобная ситуация развивалась и во второй партии, с той лишь разницей что до 3:3 теннисистки успели сделать по брейку. При счете 4:3 Павлюченкова проиграла свою подачу, что и стало ключевым моментом.

Начало третьего сета было за нашей соотечественницей. Свитолина мощными подачами просто сносила с корта россиянку. Но при 4:0, атака Элины забуксовала. Пошли невынужденные ошибки и 12-я ракетка РФ смогла сократить отставание до минимума. Но перелома не произошло.

Свитолина десятый раз в своей карьере стартовала на US Open. Лучшим результатом для украинки стал полуфинал 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом круге Свитолина (№26 WTA) обыграла Анну-Лену Фридзам (№90 WTA) из Германии 6:3, 6:1.

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