''Для меня гимн – это не пустое слово''. Интервью с теннисистом Стаховским, который сейчас защищает Украину под Бахмутом

На видео, опубликованном проектом "Украинский Свидетель", – теннисист Сергей Стаховский. Полномасштабное вторжение Росии в Украину он встретил в Дубае, где отдыхал с семьей – детьми и теперь уже бывшей женой, этнической русской. За неделю до этого мужчина начал готовить документы для подачи в ТрО Голосеевского района г. Киев, но собрать их не успел.

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"Я думал, что у соседей работает какая-то разведка, – говорит Сергей. – Они должны видеть, что мы готовимся, записываемся в тероборону. Но получилось не так".

В ночь на 27 февраля вернулся в Украину – пересекал границу, имея с собой шлемы и бронежилеты. Приехав в Киев, попал в элитное подразделение. "Это была военная часть спецуры, в которую добавляли тероборону", – рассказывает Сергей.

Там он прослужил три месяца, а дальше должен был сделать выбор: либо подписать контракт до конца военного положения, либо сложить оружие. Имея семью, живущую за границей, он колебался. Но, наконец, решил защищать страну. "Я родился в Украине, я люблю людей, которые здесь живут, – говорит он. – Здесь похоронены мои дедушка, бабушка, прабабушка. Это не о статусе и медийности. В каком-то смысле меня можно назвать националистом, я не понимаю, как мы можем капитулировать перед государством, пропагандирующим идеи совсем отличные от наших".

Теперь после 12 месяцев войны украинский теннисист защищает Украину в районе Бахмута. Стоит отметить, что сюда, в самую горячую точку войны, Сергей приехал по собственному желанию.

Сергей показал архивные кадры с пленными бойцами ЧВК "Вагнер", рассказывающими о своих судимости и о том, как они оказались на фронте.

"Им на все пофиг, – говорит Сергей. – Это убийцы и мародеры, насильники. Если они получат оружие, то становятся неконтролируемыми зверьками. А если оставить их вооруженными в доме с гражданскими лицами, то это конец. Я бы их в плен не брал. Но наших, украинцев, еще много в плену, поэтому надо меняться. К сожалению, россияне взяли очень много наших в первые три месяца войны".

Сергей рассказывает, что в нашей армии гораздо лучше медицина. "Да, много ампутаций, но раненые живы, – говорит он. – А у россиян 70% раненых погибают, потому что россияне просто не знают, что с ними делать. Это свидетельствует об уровне подготовки".

Часть жителей Бахмута, по словам Сергея, ждет окончания войны. Но есть те, кому уже не важно: люди живут без света, воды и других базовых условий, они ко всему апатичны.

"Никто россиян сюда не приглашал, – завершает свой рассказ Сергей. – Каждый должен для себя четко сформулировать, чем он может быть полезен. И безразлично: в окопе ты или не в окопе. Это наше государство, нам здесь жить".