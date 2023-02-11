Стаховский расстался с женой-россиянкой из-за решения воевать за Украину. У пары трое детей

Знаменитый теннисист Сергей Стаховский признался, что принял решение развестись со своей женой Анфисой Булгаковой, родившейся в Кемерово, и имеющей российский паспорт. У пары, которая официально вместе с 2011 года, трое детей: дочь Таисия (2014) и два сына: Никифор (2015) и Алекс (2019).

Видео дня

Стаховский рассказал, что основной причиной разрыва отношения с супругой стало его решение идти воевать за Украину.

"Война ускорила процесс расставания. Она показала белое и черное. Тут ты либо живой, либо мертвый. Еще можешь быть ранен. Все. Тут нет такого, чтобы сделать какую-то политику. Как-то договориться. Все очень просто и очень страшно иногда. Дети еще не знают, что мы расстались. Мы только 2 недели назад это решили. Пока еще им не говорили, главное, чтобы они трагических новостей не узнали. А так все нормально", – цитирует экс-теннисиста Youtube-канал Ukrainian Witness.

Стаховский не скрывает, что он достаточно одинокий человек по жизни.

"Мне комфортно одному. Общался больше всего с семьей во время первых месяцев, потому что я был в Киеве, они были в Белогородке (Бучанский район, Киевская область). Общался с детьми, с женой. Тогда еще пытался каким-то образом это все уладить и пояснить, что тут полный пи*дец творится. И если они там живут в нормальной какой-то обстановке, это не означает, что везде так. В Украине все по другому. Тут люди теряют детей, родителей, семьи", – отметил 38-летний киевлянин.

Единственное, о чем жалеет Сергей, это о детях.

"Всю жизнь я был уверен, что подобного поступка я не совершу. И тут, конечно, за меня очень стыдно, потому что это очень большой удар по моим детям. Общаюсь с ними раз в два-три дня. Как они относятся? Я им не говорю, что на фронте. Они знают, что идет война и отец где-то в Киеве, но они привыкли, что я езжу по соревнованиям, я ж соревновался, меня и так было мало времени дома. Они таким образом привыкли", – подытожил Стаховский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стаховский рассказал, что самое страшное на войне – это отчаяние людей. Сергей вызвался добровольцем воевать на самом опасной части фронта в Бахмуте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!