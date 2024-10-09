Чемпионка US Open с российским корнями отказалась играть против первой ракетки Украины и снялась с турнира в Ухане

Лучшая теннисистка Украины Марта Костюк (WTA №17) без борьбы вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Ухане с призовым фондом в 3 млн долларов. Костюк должна была сыграть с Амандой Анисимовой (WTA №39), однако ее соперница отказалась выступать и снялась с матча из-за травмы левого бедра.

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Это должна была быть третья очная встреча теннисисток, счет в серии – 2:0 в пользу украинки.

Напомним, что в первом круге Костюк в драматичной встрече обыграла бывшую россиянку Элину Аванесян (WTA №47), выступающую под флагом Армении.

Следующей соперницей Марты в Ухане будет четвертая ракетка мира Коко Гауфф. Встреча состоится 10 октября в 06:00 по киевскому времени. В этом году теннисистки уже дважды встречались. Счет 1:1.

Для справки: Аманда Анисимова – 23-летняя американская теннисистка, победительница Открытого чемпионата США (US Open) 2017 года среди девушек. Аманда родилась в Нью-Джерси в семье выходцев из России. Ее отец Константин Анисимов. Мать Ольга.

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