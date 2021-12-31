'Было на нуле': Свитолина сделала откровенное признание о главном событии 2021 года

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина призналась, что сумела добыть бронзовую медаль Олимпийских играх в Токио лишь благодаря характеру. Первая ракетка страны отправилась в Японии в очень плохом физическом и психологическом состоянии.

Об этом сама Свитолина рассказала в интервью порталу "Большой теннис Украины". По ее словам, перед Играми она долгое время вообще не тренировалась.

Видео дня

"Отыграть на Олимпиаде и добыть медаль – это стоит очень многого. Я сама себя пересилила, так как я ехала туда в очень плохом состоянии в теннисном плане, не тренировалась практически две недели перед Олимпиадой. Было состояние на нуле, можно так сказать. И потом отыграть все эти тяжелые матчи на очень приличном уровне и достать медаль – это мне показало, что я все-таки могу возвращаться на свой уровень, возвращаться из любых тяжелых ситуаций", – подчеркнула Элина.

Напомним, в бронзовом финале Олимпиады-2020 украинка совершила феноменальный камбэк в поединке против Елены Рыбакиной из Казахстана – 1:6, 7:6, 6:4. Эта медаль стала первой в истории Украины в олимпийском теннисе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина объявила о том, что наняла себе нового тренера, с которым надеется вернуться в топ мирового рейтинга.