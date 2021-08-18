Американская теннисистка обматерила украинку Ястремскую после матча на турнире в США. Видео

Американка Кэти Макналли (№34 в рейтинге WTA) не сумела сдержать эмоции после драматичного поражения в матче с украинкой Даяной Ястремской (№50) на престижном турнире серии WTA в Цинциннати (США). Она обматерила нашу соотечественницу после поединка, который закончился со счетом 0:2 (6:7(3:7), 6:7(1:7)).

Исход обоих сетов решался на тай-брейке. В концовке второй партии украинская теннисистка уверенно выигрывала, имея в своем активе пять матчболлов (счет 6:1, для победы нужно набрать 7).

Выиграв матч с первой попытки, Ястремская начала демонстративно подбадривать зрителей, большинство из которых поддерживали местную спортсменку. Наша соотечественница на эмоциях проигнорировала традиционное рукопожатие с соперницей, положила ракетку в сумку, но затем передумала и все же решила поблагодарить Макналли за игру.

Видео дня

После этого американка отвернулась от Даяны и произнесла фразу "f*cking b*tch", что в переводе с английского означает "е***ная с*ка". Этот момент попал на видео.

Отметим, что в следующем раунде Ястремская встретится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой (№10).

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2021 года Даяну отстранили от участия в соревнованиях из-за положительной пробы на допинг. Как оказалось позже, запрещенный препарат попал в ее организм во время секса с бывшим бойфрендом, поэтому она была оправдана.