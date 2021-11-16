Тарас Герега: всегда хотел связать себя с футболом и школы Фонда 'Реал Мадрид' подарили мне этот уникальный опыт

За три года со дня основания украинские школы Фонда "Реал Мадрид" стали крупнейшей сетью в Европе по количеству школ и воспитанников. И единственные из 80 школ в мире получили статус стратегического партнера Фонда. Сегодня на попечении школ - почти 900 детей из социально-незащищенных семей, которые учатся в семи школах в 13 локациях в Украине.

8 октября 2018 года в Тернополе открылась первая социально-спортивная школа испанского Фонда "Реал Мадрид" в Украине. Перерезать красную ленту приехали представители Фонда и соучредители компании Эпицентр Александр и Галина Гереги с сыном Тарасом, вице-президентом ОО "Эпицентр детям", который в дальнейшем и взял под опеку этот проект.

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Тарас, с чего началась история испанского проекта социально-спортивных школ Фонда "Реал Мадрид" в Украине?

Отлично помню момент, когда зимой 2017 года мне позвонил по телефону отец и сказал: в Тернополе группа единомышленников подала заявку в Фонд "Реал Мадрид" и неожиданно для себя получила ее одобрение. Это была судьба, ведь никто не рассчитывал, что Реал ответит на этот запрос.

За финансовой поддержкой и помощью в организации структуры они обратились в Эпицентр. Мы не могли проигнорировать эту инициативу и решили создать ОО "Эпицентр детям", которая в результате провела коллаборацию с Фондом "Реал Мадрид" и сегодня развивает проект в Украине. Компания "Эпицентр" стала финансовым партнером проекта.

Когда мы перерезали ленту на открытии школы в Тернополе, я осознал, что мы сделали дело, которое абсолютное большинство сможет оценить только через определенный период.

Испанцы также поначалу сохраняли некоторую дистанцию в отношениях с нами. Они были убеждены, что это будет единственный объект в Тернополе, потому что не ожидали, что у нас есть возможность развивать проект мощно по всей Украине. Однако последующие открытия школ в Хмельницком и Ирпене подтвердили серьезность наших намерений и совсем скоро мы получили статус единственного стратегического партнера Фонда в Европе.

Фонд "Реал Мадрид", как правило, открывает не больше одной школы в одной стране каждые 3-4 года. Но они увидели, что у нас построена почти совершенная структура на всех уровнях: от тренеров и координаторов до детей и материальной базы. Поэтому я стараюсь донести, что, учитывая ту скорость, с которой мы можем строить школы и выстраивать идеальную структуру, нам нужно давать больше пространства для маневров.

Оправдал ли проект ваши надежды?

Хотя я по своей натуре перфекционист, но сейчас я действительно понимаю, что получил больше, чем ожидал.

Конечно, хотелось бы открыться в большем количестве городов, иметь больше бенефициаров, и мы будем к этому идти. Но я искренне радуюсь тому, что уже сделано. Многие топовые бизнесмены Украины, политические деятели и президенты украинских клубов, узнав о наших школах, настолько вдохновляются, что выражают желание сделать что-то подобное. Это лучшее подтверждение того, что мы делаем все правильно.

Кстати, я знаю, что социально-спортивную школу развивает "Шахтер". Если бы "Динамо" и другие клубы УПЛ присоединились к этому делу, мы могли бы делать даже целые турниры между всеми школами и много крутых проектов вместе.

Сколько уже вложено в этот проект компанией "Эпицентр"?

На данном этапе уже инвестировано около 100 млн грн. В дальнейшем мы хотим еще больше инвестировать. Доброе дело не имеет конкретного ценника. В нее нужно вкладывать столько, сколько у тебя есть возможностей и ресурсов.

И все же какой вам интерес развивать неприбыльный проект?

Самая большая мотивация – возможность повлиять на судьбу и развитие ребенка, помочь выбрать ему правильный путь. Это мотивирует меня не только в этом проекте, но и в других социальных проектах Эпицентра.

Недавний приезд Роберто Карлоса и Луиша Фигу на открытие киевских школ Фонда "Реал Мадрид" произвел настоящий фурор в медиа. Как ребята воспринимают визиты футбольных звезд такой величины?

Фонд дарит украинским детям бесценный опыт коммуникации с мировыми футбольными легендами. У нас учатся дети из социально незащищенных семей, дети-сироты, полусироты, дети из многодетных семей, дети воинов АТО, а также дети, жизненные потребности которых, по нашей оценке, не обеспечены в полной мере.

Роберто Карлос, почетный посол Фонда "Реал Мадрид", также происходит из многодетной малообеспеченной семьи и имел довольно нелегкое детство. Что может больше мотивировать детей, чем пример и наставления столь великой футбольной легенды?

Украину в мире воспринимают как страну с серьезными спортивными достижениями. Мы хотим, чтобы наша украинская школа Фонда "Реал Мадрид", которая меняет судьбы детей, тоже стала ассоциироваться с величайшими достижениями нашей страны в мировых масштабах. Как минимум о нас уже знают в Испании.

На открытии одной из школ в Киеве вы сказали, что к вам очень много обращений об открытии школ из регионов. Считаете ли вы это показателем успеваемости проекта?

Действительно, сегодня мне постоянно пишут руководители разных городов и говорят, что у них есть нужные локации и необходимое количество детей из определенных социальных категорий для открытия новой школы Фонда "Реал Мадрид". Это действительно показатель.

Если бы решение об открытии новых школ принималось исключительно нами, то на данном этапе мы уже могли открыться бы в восьми, а то и больше городах. Однако мы четко придерживаемся методологии Фонда "Реал Мадрид" и их несколько сдержанной политики расширения сети.

Как сеть будет развиваться в Украине в ближайшие годы, учитывая действующие ограничения Фонда?

Моя цель сегодня – увеличить количество бенефициаров до 1500. Мы будем идти в другие города. Я бы очень хотел, чтобы следующим городом стал Львов, дальше может быть Днепр и Харьков. Таким образом, мы охватили бы семь городов. Такое же количество ценностей у нас в школе.

Тарас, футбол в вашей жизни занимает особое место… Расскажите, как сложилось?

Любовь к футболу передалась через отца, ему – через моего дедушку. Это целая семейная линия, которая будет продолжаться и через моих детей. Я всегда хотел себя связать с футболом и школы Фонда "Реал Мадрид" – мой первый серьезный проект, подаривший уникальный опыт: начиная от построения структуры, коммуникации, до ответственности. Более того, мы отвечаем за детей, а это серьезное дело.

В свое время я проходил практику в разных профессиональных клубах мира, но самое главное мне запомнилось то, что я услышал в Барселоне: каждый из наших учеников должен хорошо учиться, чтобы играть. Если у тебя плохие оценки – ты не идешь на тренировку. Не тренируешься – не играешь. Не играешь – твое место занимают.

Эти слова я повторяю нашим воспитанникам: первым делом – образование, а дальше – спорт.

Да, есть дети, которым определенные предметы даются с трудом. В таких случаях мы нанимаем для них репетитора для индивидуальных занятий. У нас было много детей с низкой успеваемостью, но тренировки их мотивировали учиться лучше и получать хорошие оценки.

Вы упоминали о семи ценностях Фонда "Реал Мадрид". Расскажите о них поподробнее.

Основные ценности – это уважение, здоровье, равенство, мотивация, самооценка, командный дух, самостоятельность. Мы доносим детям, что это главные ценности жизни каждого человека. И ребенок, который впитает их у себя, будет уважать людей, заботиться о своем здоровье, он будет мотиватором на работе, будет командный дух и так далее.

Чтобы поощрить детей следовать этим ценностям, мы ввели систему браслетов. Один браслет – одна ценность. Когда ребенок получает все семь браслетов, он получает крутой подарок. Чтобы еще больше усилить мотивацию детей, я предложил дарить поездки в Мадрид на матчи Реал Мадрида, экскурсии, визиты на тренировочную базу клуба, встречи с игроками и автографы футболистов. И действительно, когда мы это ввели, у детей, которые имели 4 браслета, уже через месяц их становилось шесть.

Есть ли турниры между академией "Реала" и детьми разных школ?

Основной турнир – это Copa Alma, что в переводе означает Кубок Души, который проводится раз в год в разных странах, где есть школы Фонда "Реал Мадрид". На этом турнире выступают дети из разных школ Фонда и наши дети также уже участвовали в нем. Это уникальный опыт и культурный обмен между разными школами. Дети могут встретиться со своими сверстниками не только из других европейских стран и это действительно трогает. Также наши воспитанники побывали в пятидневной поездке на тренировочную базу клуба "Реал Мадрид" в Вальдебебас. После таких поездок дети продолжают переписываться и общаться с воспитанниками Фонда из других стран. Самые теплые отношения сложились с детьми из испанских и польских школ Фонда "Реал Мадрид".

Что ребенок получает в школе, кроме футбола?

В школах Фонда "Реал Мадрид" дети занимаются также баскетболом. Учебная программа включает в себя курсы психологии, изучение иностранных языков, информатику, рисование, шахматы и другие интеллектуальные игры. Мы проводим постоянные тренинги со звездами, где они рассказывают детям, как добиться успеха. Организуем экскурсии в разные города, совместные посещения футбольных матчей.

Мало кто знает, но когда вы видите на экране 11 детей, выводящих игроков сборной Украины на официальные матчи, пятеро из них - воспитанники школы Фонда "Реал Мадрид". У нас действуют специальные договоренности с Украинской ассоциацией футбола.

Пожалуй, родителей в этот момент переполняют чувство гордости своими детьми. Получаете ли вы обратную связь от них?

Конечно, мы получаем многие слова благодарности от родителей. Но я говорю им: то, что мы делаем для ваших детей, вы должны также имплементировать дома.

Мы проводим групповые занятия по психологии и сессии с родителями. Иногда наш психолог приходит домой к детям и разговаривает с родителями. Некоторые из них потом признаются, что стали меняться. Ибо когда они видят, что их ребенку дают шанс на лучшую жизнь, у них самих появляется желание стать лучше. И это действительно мотивирует, когда видишь, что помощь ребенку масштабируется на всю семью.

По каким критериям дети поступают в школу ФРГ?

Сначала мы обращаемся к родителям таких детей с просьбой заполнить анкету, потом приезжаем домой. Лично я сам посещаю дома, общаюсь с родителями и детьми.

Помню, когда открывали первую школу в Тернополе, нам понадобилось две недели, чтобы объехать все дома. Было бы неправильно, если бы я не участвовал в этом процессе. Здесь можно провести аналогию по отбору детей в профессиональную академию. Там не возможна ситуация, когда тренер знакомился бы с воспитанниками уже после того, как прошел набор.

Конечно, когда мы приезжаем есть определенное недоверие. Но когда у нас начинается диалог, мы рассказываем о школе, тогда родители начинают понимать, что им хотят помочь. Да, конечно, первые 10-15 мин самые тяжелые и напряженные, но мы проводим с семьей 1-2 часа и за это время удается установить контакт и доверие.

Есть ребенок, чья история вас лично задела больше всего?

Один из первых воспитанников школы в Тернополе – Демьян, в детстве получил химический ожог внутренних органов и сейчас у него на шее стоит пластиковый катетер. Это очень тяжело, когда человек не может физически выразить свои эмоции разговором. Но он был очень активен, одним из наших отличников. Сейчас Демьян уже закончил учебу и поступил в университет, но не оставил школу. Он вернулся как волонтер и хочет работать дальше, чтобы показывать всем, что, несмотря на жизненные сложности, нужно не останавливаться и идти вперед.

И есть еще одна история, которую я хочу рассказать. В нашей киевской школе учится мальчик Богдан, он из малоимущей семьи, его мама работает дворником. Мы спросили его: а какая у тебя мечта? Большинство детей сказали бы кем хотят стать, или о том, что мечтают заработать на дом для своей семьи... А он отвечает: я маленький, я пока не могу сказать где хочу работать, но я никогда не пробовал авокадо и очень хочу его попробовать .

Такие истории дают нам понимание, что наша задача не просто учить этих детей, а помогать им поверить в себя.

Кстати, в школах Фонда "Реал Мадрид" очень много девочек. Как так вышло?

Еще в начале проекта я был убежден, что должно быть гендерное равенство и мы четко следовали этому принципу. Сейчас в некоторых школах на определенных занятиях у нас девочек даже больше, чем мальчиков. На тренировках я тоже часто вижу, что некоторые девушки занимаются даже лучше и ответственнее, чем парни. И это дает свои результаты. Уже три наших воспитанника перешли в профессиональный спорт. Воспитанница Ирпенской социально-спортивной школы Фонда "Реал Мадрид" Лилиана Сербук стала профессиональной футболисткой в составе команды Колос Коваливка. Девушка подписала контракт с командой и играет в высшей лиге Украины. Также Катя Дзюбановская и Диана Сачик из нашей школы стали игроками ЖФК "Чемпион-Рух" и выступают в первой лиге чемпионата Украины.

Есть ли хотя бы один ребенок в школе, попавший туда после звонка влиятельного отца? Ведь школа Фонда "Реал Мадрид" единственная в Украине, и, вероятно, желающих у вас учиться множество.

Многие звонили по телефону, но абсолютно всем мы отказывали, независимо от статуса. Мы хотим помочь всем, но прежде всего мы должны защитить детей со сложными жизненными обстоятельствами.

Наша школа была полностью построена для детей. Поэтому мне приходится проводить грань между личными отношениями и работой Фонда. Мы – честная, открытая организация. И мы хотим показать, что в Украине можно строить структуру на прозрачной основе.