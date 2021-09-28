Ставка на закон: кто из украинских компаний уже играет по правилам ответственной игры?

На 12 лет затянулась пауза в развитии игорной индустрии в стране. И вот, год спустя, азартные игры снова "на коне". Вместе с восстановлением и ростом количества операторов, происходит еще одно важное изменение – в Украине внедряются лучшие практики честной, ответственной и прозрачной игры.

С одной стороны, сочетание responsible и gambling в одной строке может вызывать неоднозначные ассоциации, а с другой – легальные операторы азартных игр делают все, чтобы сделать игру безопасной для пользователя. Так что же такое ответственная игра и кто из украинских компаний уже соответствует ее принципам?

Играют всегда двое

Ответственную игру можно сравнить с улицей с двусторонним движением, в котором участвует и оператор, и игрок. И каждый в этом тандеме должен придерживаться правил и принципов ответственной игры. Роль оператора – обучить игроков ответственному отношению к их собственным действиям, а игрока – усвоить и осознать, что азарт – это эмоция, а не способ заработка. Конечно, есть элемент удачи и шанс выигрыша. Но главное – получать удовольствие, а не надеяться на дополнительный доход.

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Понятие ответственной игры, или "responsible gambling" появилось относительно недавно – создание этих принципов предписывают британской благотворительной организации Gamble Aware, ориентировочно в 2010 году. Каждая страна может адаптировать их, исходя из менталитета, культуры и других особенностей рынка.

По букве закона

В Великобритании – скачки, в Лас-Вегасе – казино. Украину пока сложно представить в одном ряду с другими странами и городами из-за отсутствия длительной истории игровой индустрии. Более того, за год с момента легализации азартных игр в Украине только одна компания получила лицензию на букмекерскую деятельность – Parimatch Ukraine. Фактически это стало заявлением компании о серьёзности намерений работать законно и прозрачно, придерживаться принципов ответственной игры и минимизировать риск для игроков.

В Украине защиту игроков регулирует в первую очередь профильный закон. Среди основных ограничений: обязательная верификация и идентификация игрока, ограничение участии в игре лиц от 21 года, отказ в допуске к игре лиц, которым запрещено участие в азартных играх.

Другими словами, для первой ставки требуется стать верифицированным игроком и подтвердить свой возраст. Такая система позволяет удостоверить личность и пройти проверку в реестре лиц, которым не запрещено играть в азартные игры. В случае обнаружения игрока в реестре, ему будет отказано в игре, а также нахождении в помещении, где происходят азартные игры.

Стоп-кнопка

Участники беттингового рынка признают, что одних законодательных рамок недостаточно. Важно предоставить игроку опцию самоограничения на случай, если необходимо сделать краткосрочный перерыв. К примеру, на сайте pm.ua есть кнопка "самоконтроля", которую игрок может активировать в любое время и заблокировать свою активность.

Это и есть тот шаг, когда беттинг остается развлечением, а не способом заработка. Для тех, кому самоконтроля окажется недостаточно, есть возможность полного самоограничения — блокировка возможности играть в азартные игры от 6 месяцев до 3 лет.

Дальше – больше

До сих пор существует стереотип из 90-х про "черные" казино, отсутствие разумных правил игры и низкой социальной ответственности компаний. Поэтому операторам игорной индустрии важно проводить просветительские мероприятия для формирования ответственного отношения к игре и повышения финансовой грамотности населения. В таком случае общество будет понимать, что законодательно урегулированные азартные игры – это намного лучше, чем полный их запрет.

К разработке безопасной для пользователя с точки зрения принципов ответственной игры подключаются и технические специалисты. Они создают программное обеспечение, которое позволяет анализировать нетипичную активность игрока, а в случае обнаружения – присылать пользователю уведомления о его действиях, просить пройти анкетирование и ответить на вопросы по ответственной игре. Так человек может обратить внимание на своё отношение к игре и определить, есть у него проблема или нет.

Игра – это один из видов развлечений в нашей жизни. Кто-то ходит в походы, кто-то – в клуб, кто-то катается на роликах, кто-то предпочитает провести время с семьей. А есть те, кто любит играть, заключать пари, болеть за результат спортивных соревнований. И в каждой из этих активностей важно сохранять баланс. Важно, чтобы игра оставалась игрой, эмоциями и удовольствием.