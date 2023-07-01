'Ждем уголовного дела на Пескова'. Навку 'кинули' в России

Татьяне Навке – супруге пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова – отказали в гранте на проведение ледовых шоу в размере 59 млн рублей, сообщается на сайте российского фонда культурных инициатив. 48-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду запрашивала деньги на ледовые шоу "Руслан и Людмила", "История любви Шахерезады", "Лебединое озеро", "Аленький цветочек" и "Спящая красавица".

Видео дня

На реализацию проекта планировалось потратить 229 080 000 рублей (~$2.5 млн), из которых 59 970 000 ($675тыс.) средства гранта, (~$1.9 млн) – софинансирование.

Такие новости вызвали бурную реакцию у российских болельщиков. Фанаты поражены тем, что жене говорящей головы Кремля отказались давать деньги.

Фанаты прогнозируют, что следующим ходом будет уголовное дело на Пескова, намекая на ситуацию с ЧВК "Вагнер".

Ранее сообщалось, что Навка станет ведущей своего нового авторского шоу "Команда". Такой поступок экс-украинки вызвал негативную реакцию у ее подписчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!