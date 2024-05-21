Певец Олег Кензов, родившийся в Полтаве, но всегда зарабатывавший российские рубли, решил дать концерт на "российской ярмарке" в Бад-Зальцуфлене, Германия. В начале полномасштабного вторжения артист пытался отмыть репутацию, записав и выпустив несколько песен на украинском языке и даже воспевая бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и волонтерив.

Впрочем, это никак не подействовало на прослушивание, поэтому он решил вернуться к "родной" русской культуре согласно афише, опубликованной в Instagram "Ярмарки". Компанию 18-19 мая ему составил брат певицы TAYANNA предатель Миша Марвин, Серега, Бьянка, Рома Жуков, группа "Мираж" и другие.

"С нами вы не только услышите хорошие песни, но и узнаете все о русской культуре!" – подписали пост-поздравления представители "русской ярмарки" указывая на то, что Олег Кензов часть русской культуры.

Автор русскоязычного хита "Обстановка по кайфу" сейчас живет за границей, хотя в первые месяцы полномасштабного вторжения ездил по Украине и даже волонтерил. Как пишет блогер Богдан Беспалов, Кензов "уехал "под шумок" из Украины и не торопится с возвращением домой, выпуская песни на русском языке". На своей странице в Instagram певец даже не скрывает, что отдыхает в Париже, Болгарии, Израиле, Армении, Грузии, Эстонии и т.д.

В "окно" украиноязычного творчества Кензов чуть не признавался в любви к тогдашнему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, и даже посвятил ему песню, от которой в восторге была дочь певца.

"Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний. Валєра Залужний – наш самий кращий, самий мужній... Головнокомандувач Збройних сил. Орду стирає ущент і в пил. Орду стирає, неначе гума, ще трохи – і запалає Дума! Валєра дивує, Валєра керує, Валєра Залужний країну рятує. Палає, горить, вибухає метал. Валєра Залужний – це наш генерал", – пел артист.

Впоследствии Кензов удивлял украинцев своим возвращением к русскоязычным песням, обозначал геолокацию из разных туристических городов мира, писал о своих приключениях на русском языке и хвастался фотографиями на фоне достопримечательностей и в ресторанах. Кое-где эти посты артист разбавлял информацией о войне.

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Кензов устраивал "украинскую вечеринку" в Болгарии. Все бы ничего, если бы он не пел свой русскоязычный аккомпанемент и не пиарил коллег-путинистов.

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