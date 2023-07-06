Жена Пескова пожаловалась на 'весь этот ужас в Луганске', из-за которого ее 'кинули' в России, и получила ответку в сети

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отметилась циничным высказыванием о войне в Украине после того, как не получила грант на 59 млн рублей на проведение собственного шоу в Луганске. Уроженка Днепропетровска (ныне – Днепр) выразила уверенность, что это событие состоится после того, как "весь этот ужас закончится", забыв о том, кто выступает в роли агрессора, и тут же получила ответку в сети.

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"Вы видите, что сейчас неспокойное время и в Луганске вообще запрещены массовые мероприятия. Конечно, мы получили много обращений от местных жителей, безусловно, нас там ждут. И мы очень ждали этой встречи. Мы надеемся и верим в то, что когда-то весь этот ужас закончится. И когда у нас будет возможность, мы обязательно приедем в Луганск", – заявила Навка в комментарии информационному агентству "Р-Спорт".

Читатели портала Sports.ru назвали Навку циничной лицемеркой, ведь сама ситуация в Луганске, которая длится с 2014 года, не помешала ей рассчитывать на бюджетные деньги. Кроме того, болельщики спрогнозировали скорое освобождение Луганска ВСУ, после чего дорога в Украине экс-фигуристке будет закрыта.

"Вряд ли Украина когда-нибудь пригласит Навку с ее шоу", "Таня, это не ужас, это план, забыла, что ли?", "Грант получала, когда ужас был в самом разгаре, на что надеялась?", "Из Гааги вряд ли туда тебя выпустят", "Ой, а когда Навка получала бюджетные миллионы, был не ужас, по ее мнению", "Когда этот ужас закончится, то Навку туда точно не пустят", "Если закончится, то как она собралась туда приезжать?" – пишут в комментариях пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Татьяна Навка выложила в сети домашнее видео и стала настоящим посмешищем среди поклонников фигурного катания.

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