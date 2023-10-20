Боролась с Кабаевой и вышла замуж за президента 'Арсенала': куда пропала и как выглядит известная гимнастка Витриченко

С именем титулованной украинской "художницы" Елены Витриченко связан один из самых громких скандалов в художественной гимнастике. Абсолютную чемпионку мира и Европы пытались не пустить на Олимпиаду-2000 и зрители подняли бунт. В последнее время о бронзовом призере ОИ-1996 ничего не слышно: Елена живет в США, где растит троих детей и будущих чемпионов.

OBOZ.UA решил вспомнить карьерный путь некогда очень популярной гимнастки и рассказать, как сложилась ее жизнь после завершения спортивной карьеры.

УКРЫВАЛИСЬ МАТРАСАМИ. Талантливую одесситку Елену Витриченко на протяжении всей спортивной карьеры готовила мама, бывшая гимнастка Нина Витриченко. Поэтому на слишком суровые методы тренировки спортсменка не жалуется, как многие ее коллеги из Восточной Европы.

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"Когда я тренировалась, для меня это было как сказка. Мне было интересно. Всегда бывают моменты, когда тебя поругают, и это нормально. Но это происходит не каждый день. Если ты занимаешься чем-то, то должен делать это в удовольствие", – рассказывала позже спортсменка.

Первых успехов на международном уровне пришли к Елене на чемпионате Европы 1991 года, когда 15-летняя одесситка выиграла "золото" в команде, а также завоевала серебряную награду в упражнениях с мячом и "золото" – с булавами.

После развала СССР приходилось непросто, так как финансирования практически не было: "Я помню, как мы добирались с моего первого чемпионата мира в 1992 году в Брюсселе, летели через Москву, а потом ехали на поезде, который не отапливался! А это была почти зима – ноябрь месяц. И мы с мамой спали под матрасами, потому что было очень холодно в вагонах. Мы поставили в стаканчик цветы, которые нам подарили, и вода замерзла!"

Елена быстро прогрессировала и на чемпионате мира в Аликанте в 1993 году она взяла две бронзовые медали и одно серебряную. А через год в Париже впервые в карьере стала лучшей в мире в упражнениях с мячом. И испытывала особенные ощущения, когда в ее честь зазвучал гимн Украины.

"Я гордилась, что наша страна стала независимым государством. Мой отец всегда был за Украину, и его гордость за нее передалась мне. Было приятно, особенно, когда мы побеждали, что Украина лучше всех", – признавалась гимнастка.

На Олимпиаде 1996 года главная борьба развернулась между Еленой, Екатериной Серебрянской и россиянкой Яной Батыршиной. И хоть Витриченко выступила очень артистично и технично, оказалась только лишь третьей, уступив несколько десятых представительнице РФ.

После бронзовой медали Олимпийских игр одесситка фантастически показала себя и свое мастерство на чемпионате мира-1997 в Берлине – четыре "золота", в том числе в абсолютном первенстве, и одно "серебро". Было очевидно, что Елена – одна из основных претенденток на победу в Сиднее-2000 и одна из главных соперниц Алины Кабаевой.

Популярность одесситки была такой, что у нее был даже свой маньяк, который следил за спортсменкой: "Мы вызывали милицию, чтобы от него избавиться!"

В предолимпийский сезон Витриченко завоевала два "золота" и одну "бронзу на чемпионате мира в Осаке, считалась одной из самых талантливых гимнасток конца XX века. А зрители ее просто обожали за искренние, но в тоже время технически сложные упражнения. Но вместе с тем одесситка стала мешать тем, кто задавал тон в художественной гимнастике.

БУНТ В САРАГОСЕ. На чемпионате Европы в Сарагосе в 2000 году, который был отборочным турниром на Олимпиаду-2000, звездная Витриченко неожиданно для всех заняла только 19-е место в квалификации многоборья. И, возможно, судьям бы все сошло с рук, если бы не испанские зрители, которые стали горой за украинку.

"В Сарагосе, увидев несправедливое судейство, зрители с негодованием окружили арбитров, пришлось даже вызывать полицию – судьи не могли выйти из зала. Благодаря зрителям результаты были пересмотрены, и многие судьи получили взыскания, вплоть до дисквалификации. Отправляясь в Сарагосу, мы думали, что едем на похороны, а приехали на праздник. Это была моя очень яркая победа", – вспоминала потом Витриченко.

После бунта болельщиков и пресс-конференции Елены в Испании было инициировано расследование. Независимая комиссия пересматривала записи выступлений, сравнивала их с полученными оценками и прогнозировала возможные результаты турнира. В итоге было доказано – Елену засудили шесть арбитров, в том числе Ирина Дерюгину из Украины, Наталья Степанова из Беларуси и Наталья Ладзинская из России. Все шесть были дисквалифицированы на год.

Пострадали и другие 26 судей, которые присутствовали и работали в Сарагосе. Они получили предупреждение, и им запретили работать на Олимпиаде в Сиднее. На Игры комитетам стран было поручено тщательно отбирать арбитров, соответствующих требованиям FIG. А президент МОК Хуан Антонио Самаранч пригрозил исключить художественную гимнастику из числа олимпийских видов спорта, если подобная ситуация повторится.

И хоть Витриченко все-таки поехала на Олимпиаду в Сидней, завоевать медаль ей там не дали. И тут уже, как перешептывались в кулуарах, постаралась главный тренер сборной России Ирина Виннер. Елена стала четвертой, на пьедестал взошли сразу две россиянки – Барсукова и Кабаева, причем любимице Путина украинка проиграла всего 58 сотых!

Вскоре после второй Олимпиады Витриченко заявила о завершении карьеры: "Меня очень долго выгоняли из художественной гимнастики, и я уже свыклась с мыслью, что рано или поздно этот момент наступит. Поэтому он не оказался для меня неожиданным и тяжелым. Хотела уйти после Кубка Дерюгиной в марте. Но решила, что должна сделать в гимнастике все, на что способна, чтобы не жалеть ни о чем через многие годы. Дала себе слово".

Гимнастка признавалась, что довольна своей карьерой, хоть победить на ОИ ей так и не дали: "Медалей завоевала столько, что если их собрать, не каждый поднимет. Была абсолютной чемпионкой мира, Европы, Универсиады. На Олимпиаде в Атланте завоевала "бронзу". В Сиднее стала четвертой. Хотя обстоятельства перед Олимпиадой-2000 были явно не в мою пользу. Многие говорили, что я не войду даже в шестерку... Гимнастика подарила мне много замечательных мгновений, любовь зрителей. Так что сожалеть не о чем".

КОЛЬЦО В АЭРОПОРТУ. Вскоре после завершения карьеры, осенью 2001-го, Елена нашла свою любовь. Гимнастке позвонил поэт и композитор Евгений Рыбчинский и сказал, что с ней хотел бы познакомиться один молодой человек: "Я с неохотой согласилась. Не люблю, когда подстраивают такие сватанья. Но тогда решила, что, в принципе, ничего не теряю, и поехала в один из киевских ресторанов".

"Через два дня после знакомства мне нужно было лететь в Берлин на Кубок мира. Мы пообедали с Лешей еще разок, и он отвез меня в аэропорт. Потом начал звонить каждый день. Из Германии я отправилась к маме в Испанию, где она работала тренером. Как-то вечером Леша позвонил и спросил: "Ты не против, если я прилечу попить вместе кофейку?" У нас с мамой как раз были свободные дни, и я согласилась", – вспомнила Витриченко.

Молодым человеком оказался президент киевского "Арсенала" Алексей Боровиков, который в 2008 году выдвигался футбольным клубом "Карпаты" на должность президента Премьер-лиги Украины. Елена как-то признавалась, что первая встреча с Алексеем ее не слишком взволновала, но он оказался настойчивым.

"Лена уехала в Испанию к маме. Через несколько дней я не выдержал и прилетел к ней. А чуть позже встречал уже Лену в Бориспольском аэропорту с огромным букетом роз и… обручальным кольцом! Моя жена — необыкновенная, особенная женщина, великая спортсменка! Я четко осознаю, какое счастье мне досталось!", – позже рассказал Боровиков.

В декабре 2001-го влюбленные сыграли свадьбу в Хельсинки: "В конце концов, зимняя свадьба очень сочетается с зимней страной. Венчание проходило в одном из старейших европейских православных соборов, построенном в 1868 году. Алексей устроил мне свадьбу, о которой я мечтала. Когда мы зашли в замок, где должен был состояться ужин, я от восторга ахнула. Позолоченные зеркала, офи-цианты, одетые в старинные ливреи, серебряная посуда XVIII века..."

РАК МАМЫ. После свадьбы Елена с мужем решили осесть в Испании, где на тот момент по контракту тренировала ее мама. В Украине на тот момент было очень тяжело конкурировать со школой Дерюгиных, поэтому Витриченко окрыли свою первую в Каталонии и дали ей узнаваемое название "Vitry".

В Испании гимнастка трижды стала мамой. И если сыновья Давид и Цезарь выбрали плавание и борьбу, то Авроро пошла по маминым стопам в художественную гимнастику. И уже одерживает свои первые победы, правда, под флагом США, куда позже переехала семья после того, как в 2010 году рак забрал маму спортсменки.

До последних дней жизни Нина Витриченко была главным тренером клуба "Vitry", параллельно занимаясь судейством на международных турнирах самого высокого уровня. Елена помогала маме во всех организаторских делах, совмещая работу с воспитанием детей, поскольку от помощи няней она отказалась.

Спортсменка сожалела, что мама узнала о болезни так поздно, поэтому спасти не было возможности. Но Витриченко-старшая была настоящим бойцом, до последнего тренировала: "Сил не было, но до последнего дня ходила. Падала и снова шла. Сколько раз я предлагала ей, что можно же взять другого тренера! А она возражала: "Дети меня любят, я буду работать".

ЗА ОКЕАН. После того, как умерла мама, Елене было сложно находиться в Испании с этими воспоминаниями. Она начала искать варианты, куда можно переехать, чтобы что-то изменить в своей жизни. По словам Витриченко, это был сложный период в ее жизни. Но тут пришло приглашение из клуба в Чикаго.

"Я там проработала год. Не совсем мы нашли взаимопонимание с хозяевами и решили открыть свой клуб. За последнее время конкуренция в США возросла очень сильно, много хороших детей. Много тренеров приехало из России, Беларуси, Болгарии, Украины. Но в Америке родители хотят, чтобы дети не только занимались спортом, но еще и учебой. Поэтому юниорок много, а потом в сеньйорках мало кто остается – идут учиться в университет", – рассказывала в свое время Елена.

В Украине, к сожалению, Витриченко практически не бывает, так как родных и близких у нее здесь практически никого не осталось. Но рассказывал, что в Чикаго большая украинская диаспора, есть украинские церкви, люди стараются сохранять язык и чтобы дети учили его.

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