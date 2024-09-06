'Золото' принес фотофиниш: Украина выиграла семь медалей Паралимпиады-2024. Итоги 6 сентября

Украинские паралимпийцы добыли в пятницу, 6 сентября, шесть медалей Игр-2024, которые в эти дни проходят в столице Франции Париже. Общее количество наград на главных соревнованиях четырехлетия наши соотечественники довели до 67, сохраняя по этом показателю место в топ-5 общего зачета.

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Главным триумфом "сине-желтых" стала победа Егора Дементьева в групповой шоссейной гонке для велосипедистов в классе C4-5 на дистанции 14,2 километра. При этом сам заезд вышел невероятно драматичным – все четыре участника финала одновременно пересекли финиш, но фотофиниш показал, что "золото" выиграл украинец.

Две серебряные медали добыли легкоатлетка Людмила Данилина в беге на 1500 метров, а также пловцы Денис Остапченко на дистанции 50 метров вольным стилем и Даниил Чуфаров на 100-метровке баттерфляем.

Бронзовые награды в копилку нашей команды добавили игрок по настольному теннису Максим Николенко и фехтовальщица Елена Федота-Исаева. При этом важно отметить, что еще один украинец Виктор Дидух пробился в финал турнира по настольному теннису.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины в в четверг, 5 сентября, завоевала две золотые награды Паралимпиады-2024.

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