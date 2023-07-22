Знаменитого украинского чемпиона мира и призера Олимпиад не выпустили из Украины на Кубок мира по шахматам в Баку

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук, чемпион мира по быстрым шахматам (2016 г.) и четырехкратный призер олимпиад (1988, 1990, 2004 и 2010 гг.), не смог выехать из Украины на Кубок мира в Баку. 54-летний львовянин получил wild card от Международной федерации шахмат (FIDE) на участие в этом крупном соревновании, сообщает fide.com.

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Согласно действующему законодательству, для выезда из страны в спортивных целях ему необходимо было специальное разрешение Министерства молодежи и спорта, так как он моложе 60 лет, которое он получить не смог. Официальный запрос от организаторов чемпионата мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен.

Чтобы исправить эту ситуацию, некоторые из лучших гроссмейстеров мира подписали открытое письмо министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту. Среди подписантов Магнус Карлсен, Вишванатан Ананд, Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Уэсли Со и Борис Гельфанд.

"Мы просим шахматное сообщество поддержать это предложение, поделившись письмом, и надеемся, что большинство гроссмейстеров из разных стран выразят свою поддержку Иванчуку", – говорится на сайте fide.com.

Кубок мира FIDE пройдет в столице Азербайджана с 30 июля по 24 августа. В открытом нокаут-турнире примут участие 206 спортсменов, в женском — 103 шахматистки. Призовой фонд обоих турниров составит крупнейшую для шахматных соревнований сумму — 2,5 миллиона долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия Василия Иванчука стала прототипом для одного из финальных эпизодов мини-сериала компании Netflix "Ход королевы".

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