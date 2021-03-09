Зеленский наградил выдающихся украинских спортсменок в честь 8 Марта

8 марта президент Украины Владимир Зеленский наградил выдающихся украинских спортсменок в честь Международного женского дня.

Как сообщается на официальном сайте главы нашего государства, старший тренер сборной Украины по художественной гимнастике и по совместительству вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина и чемпионка Европы 2020 года по биатлону Валентина Семеренко получили орден "За заслуги" II степени.

Сестра последней Вита Семеренко, которая стала бронзовой призеркой чемпионата Европы, была награждена орденом "За заслуги" III степени, а бронзовая призерка чемпионата мира по биатлону 2021 года Елена Пидгрушная получила орден княгини Ольги I степени. Награды княгини Ольги II степени также получили: Анастасия Меркушина ("бронза" на ЧМ-2021 по биатлону), Ирина Петренко ("бронза" на ЧЕ-2021 по биатлону), Елена Старикова ("золото" в чемпионате Европы по велотреку) и Юлия Ткач (чемпионка Европы по вольной борьбе).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский поздравил украинок с 8 марта, назвав мужчин "биологическими созданиями".