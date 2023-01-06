Гордость СССР из Херсона: побеждала беременной, в 50 лет отбила будущего мужа и молчит о войне в Украине

27 декабря девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, уроженка Херсона Лариса Латынина отпраздновала 88-летие, а накануне Нового года сообщила, что находится в больнице. Что произошло с украинской легендой Олимпиад и гордостью СССР, пока неясно.

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Тем временем OBOZREVATEL решил вспомнить самые интересные моменты из жизни самой титулованная женщины в истории Олимпийских игр. Ведь больше наград только у уникального американского пловца Майкла Фелпса – 28 против 18. Тем более Латынина родилась в Херсоне, в мировую звезду превратилась на кручах Днепра под руководством киевского тренера Александра Мишакова и, даже перебравшись в Россию, называла Украину своей родиной.

ЧЕРЕЗ ВОЙНУ К БАЛЕТУ. Лариса Дирий родилась 27 декабря 1934 в Херсоне и ребенком пережила все ужасы войны. Признавалась, что помнит виселицу, где немецкие оккупанты вешали людей. Заботилась о девочке только мама, так как отец ушел из семье, когда гимнастка была еще малышкой. Говорят, позже он хотел вернуться, но началась война, забравшая его жизнь под Сталинградом.

Мама работала сутками – сначала уборщицей, а потом сторожем, чтобы накормить дочь и оплатить ее занятия балетом. Лариса с детства любила двигаться под музыку, а затем грезила постановками в больших концертных залах. Но после года занятий хореографический кружок Латыниной закрыли, а ходить в группу со старшими ребятами уже запретила мама.

После этого в жизни девочки появилась гимнастика, в которой она нашла общие с балетом черты, ведь также приходилось двигаться под музыку. Она напросилась в группу к школьному учителю физкультуры Михаилу Сотниченко, ставшему ее первым тренером. Он увидел большой потенциал Ларисы и немаловажную роль в ее стремительном прогрессе сыграл характер победительницы. Она всегда и во всем должна была быть первой.

БРОСИЛА КПИ. В детстве Лариса бросала вызов мальчикам, стараясь утереть им нос в любых соревнованиях. Однажды во время очередного забега, увидев, что отстает, буквально прыгнула к финишу, счесала колени и порезала стеклом руку, но даже сквозь боль кричала: "Мои руки были первыми!" Не удивительно, что школу она закончила с золотой медалью и поступила в Киевский политехнический институт на электротехнический факультет.

Латынина любила точные науки, поэтому училась с удовольствием. Однако в 1953 году ее зачислили в сборную СССР по спортивной гимнастике – из-за больших нагрузок и постоянных поездок и учеба, и спорт стали страдать. тренер Александр Мишаков сказал, что девушке пора выбирать – карьера хорошего инженера или успешной гимнастки. Латынина ушла в Киевский институт физкультуры и не прогадала.

В 19 лет Лариса Латынина дебютировала на чемпионате мира-1954 в Риме, выиграв "золото" в командном зачете. После чего завоевала еще восемь наград высшей пробы на мундиалях. А в 1956 году в Мельбурне стала четырехкратной олимпийской чемпионкой. Всего же в копилке уроженки Херсона 18 наград ОИ, 9 из которых – "золотые".

БЕРЕМЕННАЯ ЧЕМПИОНКА. За пару месяцев до чемпионата мира 1958 года Латынина узнала, что беременна и была немного растеряна, ведь турнир проходил в Москве и после олимпийского триумфа от нее ждали новых побед. Но киевский врач, которому доверяла спортсменка, заверил ее, что она может выступать на четвертом-пятом месяце, так как молодая, сильная, с хорошим мышечным корсетом.

Правда, о своем интересном положении врач попросил никому не рассказывать, даже тренеру, потому что и сами испугаются и будущую маму испугают. В итоге на нервном чемпионате Лариса выступила великолепно – выиграла пять золотых медалей, а через пять месяцев родила здоровую дочку Татьяну.

ТРИ МУЖА. У титулованной гимнастки всегда хватало поклонников, но счастливый брак получился только с третьей попытки. Роман с курсантом мореходного училища Иваном Латыниным завязался еще в школе, после окончания которой влюбленные начали отдаляться друг от друга – Иван пропадал в командировках, гимнастка – на тренировках и соревнованиях. Но молодой моряк очень нравился маме Ларисы, которая настояла на свадьбе.

Гимнастка родила Ивану дочь, которой зачастую занималась ее мама, ведь спортсменка вернулась к тренировкам. Но брак вскоре начал трещать по швам. Чем больше временем Лариса проводила дома, тем отчетливее видела, что они с мужем разные люди, она даже заподозрила измену и ушла мужа к человеку, о котором потом не хотела вспоминать.

"Это мужчина, которого я сначала любила. Он меня потряс своим умом, удивительной памятью, тем, как за мной ухаживал, а потом очень тяжело за это расплатилась. Лучшие годы – где-то с 36 до 46 лет – ушли в никуда. Были очень сильные переживания: предательство, обида, унижение. Ни одной женщине такого не пожелаю. Слава Богу, гимнастика меня спасла. Я посвятила себя тренерской работе", – как-то призналась Латынина.

Настоящее счастье она нашла уже в 50 на базе отдыха. Главный инженер завода "Динамо" Юрия Фельдман предложил научить незнакомку играть в теннис и – понеслось. Но Фельдман был женат и состоял в партии. Роман продолжался года три: "Нас не покидало чувство, что мы посланы друг другу Богом. Когда Юра объявил, что разводится, его вызвали на партийное собрание, терзали. Но он перешагнул через это и как-то пришел ко мне с чемоданчиком: "Я насовсем". Смерть мужа после 30 лет барака стала для Латыниной сильным ударом.

РОДИНА УКРАИНА. Как это часто бывало в СССР, главных звезд союзных республик тянули в Москву. Не стала исключением и Латынина, которой после окончания карьеры предложили возглавить сборную Союза по спортивной гимнастике. Но до начала войны с Россией в 2014-м она регулярно бывала в Украине. Часто приезжала в Херсон к первому тренеру Михаилу Сотниченко, пока он не умер в возрасте 92 лет. Общалась с киевским наставником Мишаковым.

"С Александром Семеновичем у него дома мы отпраздновали его 80-летие, и через три месяца он умер. В Киеве живет моя близкая подруга Рита Коновалова, абсолютная чемпионка СССР 1953 года. Ушли из жизни Боря Шахлин и Полина Астахова. В прошлом году мы в Киеве были на кладбище, посетили их могилы, помянули также и Мишакова. С украинской Федерацией гимнастики и НОК у меня до сих пор хороший контакт", – рассказывала в интервью 2012 года Латынина.

Легенда подчеркивала, что следит за всеми видами спорта, где выступают украинцы: "Ведь это – моя родина. В свое время очень радовалась успехам Лилии Подкопаевой. И у меня с ней сохранились очень хорошие, дружеские отношения. Мы часто перезваниваемся". Подкопаева сделала Латыниной большой подарок, когда приехала на открытие ее школы. Также радовалась гимнастка за наших биатлонисток.

Но после начала полномасштабного вторжения Латынина упорно молчит о войне на земле ее родины, о захвате Херсона, где оккупанты, как и 80 лет назад мучали и убивали мирных жителей...

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