'Заточена на войну': комментатор из РФ разоблачил истинное лицо россиян

Российский комментатор Александр Шмурнов заявил, что его соотечественники являются приверженцами войны, в том числе и в спорте. Журналист подчеркнул, что никогда не воспринимал деление атлетов на "наших" и "ненаших".

Об этом сам Шмурнов заявил в интервью изданию "Холод". Бывший комментатор пропагандистского канала "Матч ТВ" добавил, что старался наслаждаться выступлениями лучших спортсменов мира независимо от национальности.

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"Российская аудитория такая, она заточена на войну, в том числе в спорте. Моей задачей всегда было с этим бороться. Мне не нравится, когда боление "за наших" занимает 95%. Я вообще терпеть не могу боление за "наших" только потому, что они – "наши". Моя история – наслаждаться лучшим. И я всегда ставил перед собой задачу продвигать все лучшее, что дает мировой спорт – как шоу, как соревнование, как институт. Тут вопрос пропорции, а не того, что боление "за наших" – это плохо", – сказал Шмурнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Шмурнов заявил о том, что Россия обманом добилась победы в общекомандном медальном зачете на Олимпийских играх 2014 году в Сочи.