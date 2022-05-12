'Это позорище': российский комментатор раскрыл правду о лживой победе РФ на Олимпиаде в Сочи

Известный российский комментатор Александр Шмурнов жестко высказался об Олимпийских играх в Сочи 2014 года. Бывший сотрудник телеканала "Матч ТВ" отметил, что победа РФ на домашнем турнире была добыта обманом.

Об этом сам Шмурнов заявил в интервью изданию "Холод". Он подчеркнул, что всегда поддерживал российских спортсменов, но выступал против откровенного воспевания побед в спорте и подмене понятий.

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"Я люблю свою страну и хочу, чтобы она болела за своих по-человечески, искренне и тонко. Чтобы она внутри спорта уважала и любила свои собственные победы, а не поверх этого спорта свои победы намазывала бы. Да еще и несуществующие, как на Олимпиаде 2014 года, где первое общекомандное место было добыто допингерами и натурализованными спортсменами. Это было просто позорище, которое действительно перечеркнуло российский спорт. И выбрало ему ту дорогу, которая, в конце концов, завела его в тупик", – сказал Шмурнов.

Напомним, четыре года назад было доказано, что на Олимпиаде-2014 Россия подменяла положительные допинг-пробы своих спортсменов, задействовав сотрудников ФСБ. Главным обвинителем выступил бывший глава Московского антидопингового центра Григорий Родченков. РФ была отстранена от всех международных турниров, ее спортсмены выступают без национального флага и гимна.

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