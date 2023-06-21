Защищал родной Киев и Украину: в боях с оккупантами погиб 36-летний спортсмен
В боя за Украины погиб инструктор Ассоциации айкикай нашей страны Александр Ильченко (позывной Днепр). Защитнику Украины было 36 лет, он был единственным сыном своих родителей.
Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написала телеведущая Людмила Барбир, которая близко дружила с Ильченко. Она рассказала, что несколько дней назад он получил тяжелое ранение в бою. Врачи боролись за его жизнь, но их усилия не помогли.
"Ему было 36. Умный, остроумный, целеустремленный, правдолюб, с четкой гражданской позицией. Ему никогда не было безразлично к проблемам нашего общества, ему не было безразлично будущее своей страны. Любил футбол, но больше всего любил айкидо. Был инструктором Ассоциации айкикай Украины, второй дан айкидо. Учил и воспитывал спортивную молодежь Украины. Был хорошим, светлым человеком. Близким другом нашей семьи и частым гостем нашего дома. Он был единственным сыном у матери... И любящим мужем своей жены..." – сообщила Барбир.
Она отметила, что более 15 лет дружила с Героем Украины и также занималась айкидо. Она подчеркнула, что Александр добровольно пошел защищать Украины после полномасштабного вторжения РФ. "Еще задолго до вторжения усиленно занимался военной подготовкой и с первого дня полномасштабной войны взял в руки оружие и в составе ТрО защищал свой родной Киев. После освобождения Киевщины добровольно записался в ряды ВСУ. Был лучшим из лучших", – отметила телеведущая.
Номер карты жены Ильченко Валерии – 5167803249064796 Ощадбанк.
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня под Бахмутом погибли сразу три украинских спортсмена – футболист Ярослав Холмогоров, мастер спорта по спортивному туризму Михаил Мовчан и футзалист Александр Тихонеец.
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