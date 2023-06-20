В бою с российскими оккупантами погибли сразу три украинских спортсмена

19 июня во время выполнения боевого задания на юге Бахмута погибли Михаил Мовчан (Тень), Александр Тихонец (Тихон) и Ярослав Холмогоров (Холм). Они служили в противотанковом батальоне 3-й ОШБр.

Видео дня

Ярослав Холмогоров служил командиром взвода 1-й роты. До войны был известным фанатом ЦСКА (Киев), начавшим активно поддерживать клуб еще в нулевых. После начала полномасштабного вторжения с оружием в руках оборонял Киев. Впоследствии участвовал в боях на Запорожском направлении, а во время обороны Бахмута руководил взводом.

У Ярослава остались жена и двое детей. 4149 6293 1234 4302 (Холмогорова М.C.)

Ссылка на банке: https://send.monobank.ua/jar/9AZcho54HL

Михаил Мовчан был мастером спорта по спортивному туризму. Служил командиром отделения. Все знали Михаила как доброго и искреннего человека. У него осталась мать Елена Валерьевна Мовчан 4149 4393 1385 8486 https://send.monobank.ua/jar/APgofWo9pa.

21-летний воспитанник славутского футзала Александр Тихонец начинал карьеру ДЮСШ (Славута), затем играл за юношескую команду хмельницкого "Сокола", "Сокол-2", а также за "Славуту". У кого есть возможность, могут помочь с похоронами брату Дмитрию Александровичу 5168 7451 1181 0229.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!