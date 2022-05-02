'Зарубила' Чайковского, чтобы не прославлять оккупантов: тренер украинских синхронисток рискнула и поменяла программу перед ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины по синхронному плаванию Светлана Саидова буквально за пару месяцев до чемпионата мира-2022 рискнула и поменяла программу из-за российского композитора Чайковского. Наставница призерок Олимпиады-2020 отказывается прославлять оккупантов.

Также в интервью OBOZREVATEL Саидова рассказала, что купальники для выступлений синхронниц остались в Харькове, который не прекращают бомбить военные РФ. Но нашлись люди, которые смогли найти их под обстрелами и выслать в Италию, где сейчас тренируется сборная.

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"С купальниками была целая эпопея. Во-первых, моя воспитанница Марина Холод, которая живет в Австралии, шьет купальники и сказала, что привезет их для нашей сборной на чемпионат мира в Будапешт в июне", – сказала наставница.

"А во-вторых, я нашла людей в Харькове. Хорошо, что у меня эта форма лежит в бассейне "Локомотив". Ее нашли под этими бомбами и обстрелами, с горем пополам вывезли и отправили почтой. Ведь нам хочется назло всем выйти самыми красивыми", – отметила Саидова.

Рискуя остаться без одной из медалей чемпионата мира-2022 в Будапеште, тренер отказалась от программы под музыку Петра Чайковского.

"У меня была техническая программа под "Лебединое озеро" Чайковского. Но в связи с тем, что эти мутанты ворвались в нашу страну, я обо всем русском даже слышать не хочу, даже если это Чайковский и мировое достояние. Куда прославлять оккупантов?", – считает Светлана Борисовна.

"Я нашла другую музыку, уже сделали под нее программу, которая сейчас на отработке. Хотя обычно в синхронном плавании программа минимум год отрабатывается. За два месяца это практически невозможно. Но ничего. Успеем – будем выступать, нет – значит просто сниму эту программу. И все", – заметила наставница.

Полное интервью со Светланой Саидовой читайте завтра на нашем сайте.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что призер Олимпиады бежала из Харькова с летними вещами, а россиянки им писали, что бомбят во благо.