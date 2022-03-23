'Россиянки писали, что война нам во благо': призер Олимпиады бежала из Харькова с летними вещами, с остальным помогла Италия

Призер Олимпийских игр-2020, чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию Марина Алексеева сбежала с сестрой-близнецом Владиславой из родного Харькова, прихватив лишь чемодан с летними вещами и медаль. А один из тренеров нашей команды до сих пор остается в городе, который с 24-го февраля обстреливают россияне.

В интервью OBOZREVATEL Марина рассказа про реакцию на войну российских спортсменок. И хоть сейчас синхронистка находится с командой в Италии, она не уже сможет забыть того ужаса, который испытала в первые минуты бомбардировок Харькова.

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– Я проснулась от очень громких звуков, а мы еще живем в доме на высоком этаже. Сначала не могла понять, что это. Может, что-то упало у соседей сверху. А потом, когда подходишь к окну, то видны эти взрывы и такие страшные, очень громкие звуки.

Я сначала подумала, что может сон плохой приснился. А через две минуты ты осознаешь, что тебя бомбят, из всех окон видны яркие вспышки. И все это близко – возле нас.

А еще через пять минут мимо нас пролетел какой-то очень громкий самолет. Наверное, истребитель, я не сильно понимаю. Но очень страшные звуки. И мы стоим всей семьей, не понимаем, что делать. В бомбоубежище? Но где это ближайшее убежище? Собирать вещи или не собирать? Куда прятаться? Это ужасные чувства и самые страшные моменты моей жизни.

– Как складывался план выезда из Харькова? Я знаю, что некоторые из вашей команды просидели там по 10-12 дней.

– Мы немножко меньше, а наш главный тренер сидела там почти две недели, как и некоторые девочки из команды. Мы уехали, наверное, одни из самых первых. Родители сказали, что оставаться нам очень опасно, потому что мы живем высоко и до ближайшего бомбоубежища очень далеко. Очень опасное место. Поэтому мы собрали все, что успели, захватили минимум вещей.

Мы должны были лететь в Турцию на сборы, поэтому у нас был собран чемодан с летними вещами – купальники, шорты, маечки. И спустя несколько дней мы схватили этот чемодан, закинули в машину и уехали. Ехали больше 24 часов без остановок, потому что все едут, очень много машин, очень большая пробка.

Страшно, конечно. Когда выезжаешь, то все гремит, люди куда-то бегут. Кто – в магазин, кто – в бомбоубежище. Ужасные звуки. Когда ехали ночью, то что-то взорвалось рядом с нами. Очень страшно и, думаю, многие чувствовали то же самое.

– Можно было тогда выезжать из города?

– Можно было в любой момент выезжать, но менялся уровень безопасности. У нас родственники, бабушки и дедушки выехали позже, потому что сначала не хотели и боялись, но мы их уговаривали. И они словили удобный момент. Нужно просто знать, куда лучше ехать. И мы их направляли, потому что со стороны, которая ближе к российской границе, там вообще кошмар. Поэтому пришлось искать окольные дороги и безопасные пути.

– Вы сейчас с командой выехали в Италию, но следите за тем, что происходит в Харькове? Целый ли ваш дом?

– Да, мы все время поддерживаем связь с людьми, которые там остались. Списываемся почти каждый день и понимаем, что там все хорошо. Из знакомых достаточно много людей, которые до сих пор в Харькове. Одна из наших тренеров все еще там, помогает РО, кормит военных и не хочет уезжать. И наш командный доктор сейчас в Харькове, работает и помогает всем пострадавшим.

– Чего больше всего не хватает из той мирной жизни?

– Да всего. Ты не можешь спокойно выйти погулять и подышать воздухом, чтобы тебя ничего не беспокоило. Не думать о том, что кто-то может умереть, что сейчас может упасть бомба, и вспоминать про другие самые жуткие моменты войны. Мы никогда не думали, что в 21 веке такое может произойти. Вообще не хотелось в это верить.

– Харьков разрушили очень сильно. Какое у вас было любимое место в городе до вторжения россиян? И чтобы вы добавили, когда город будет отстраиваться после войны?

– У нас в последнее время было очень много новых парков, который были одними из самых красивых в Украине. Парк Горького, аттракционы... Нам построили столько фонтанов, и вся инфраструктура была новая. Все иностранцы, которые приезжали в город, говорили, что у нас очень красиво.

Но я бы, когда будем отстраивать город, добавила больше спортивных центров. У нас не было новых спортивных объектов такого плана. И теперь, надеюсь, что построят.

– В большинстве видов спорта россиян отстранили от международных соревнований. Однако Международная федерация плавания (ФИНА) разрешает им выступать в нейтральном статусе.

– Мы всяческими путями пытаемся изменить эти решения, выдвинуть свою позицию, что мы против участия российских спортсменов, они все поддерживают войну, никто не высказался против. Но в верхушке ФИНА очень много россиян. Тем не менее мы всеми силами пытаемся донести до нее, что большинство федераций отказалось от участия российских спортсменов и ФИНА тоже стоит поддержать эту позицию.

– Вы общались раньше с синхронистками из России? Они как-то отреагировали на вторжение их войск в Украину?

– Общались. Отреагировали. И знаете как? Они пишут: "Это же вам во благо. Это же мирная операция". Такое в самом начале войны написало где-то три человека. Я им в ответ тоже немного написала, мол, давайте, приходите, посмотрите на эту мирную операцию, ощутите ее на себе. А они стоят на своем: "Это же вам во благо. Чтобы у вас все было хорошо".

Некоторые россиянки просто говорят: "Мы за мир". Хотя большинство просто молчит. Они не могут высказать никакую позицию. А вот беларусские девочки вообще адекватно все оценивают. Не знаю, почему так. Может, они просто ближе к интернету и могут залезть почитать (улыбается).

Синхронистки из Беларуси дружат с нашими девочками, которые не так давно завершили карьеру в сборной, и прекрасно понимают все, что происходит. Они против своего президента и за Украину. Спрашивают, как могут помочь. Пытаются донести правду до всех своих родственников. Так что в Беларуси больше осознанных людей.

– Думали уже, как теперь будете пересекаться с россиянками на соревнованиях, если ФИНА не изменит своего решения?

– Мы, конечно, хотели бы сделать что-то "такое", но понимаем, что с нашей стороны это будет выглядеть не очень красиво. Поэтому с ними лучше вообще не пересекаться, не подходить и ничего не говорить.

– Как к вам относятся в Италии, которая вызвалась принять нашу команду?

– Мне кажется, что спортивная семья во всем мире очень сильно переживает. Каждый день мне кто-то пишет, из самых разных стран – США, Мексика, Нидерланды, Китай, Япония очень сильно поддерживает. Они такие заботливые. И очень многие спортсмены сами предлагают: приезжайте к нам, мы вам все выделим, мы все организуем. Но это все уже решает наш главный тренер.

У нас было на выбор несколько стран, в которые мы могли поехать. Выбрали Италию и очень счастливы. Правда, мы ехали сюда три дня, и нас встретило очень много камер. Итальянцы нам очень сильно помогают. Мы приехали вообще без спортивной экипировки, не было никаких спортивных вещей. Ни купальника, ни шапочки, ни очков.

Нам все здесь выдали, все купили и каждый день итальянцы спрашивают, что еще нам нужно. Нам купили все средства для гигиены, для стирки вещей, привезли стиральную машину. Даже теплую одежду принесли, потому что мы приехали с чемоданчиком с летними вещами. Нас тут кормят, поэтому все, что нужно для жизни и даже больше, у нас есть.

– У меня знакомая, собираясь в спешке, зачем-то взяла с собой вазу для цветов, но забыла еще одну пару обуви? А вы забыли что-то из нужных вещей?

– Сейчас я понимаю, что важным был бы массажер и какие-нибудь витамины. Еще я люблю рисовать и взяла бы не прям краски, а хотя бы карандаши, фломастеры, альбом. Фотографии то уже такое... Мы планируем вернуться, поэтому ничего страшного.

– А что-то ненужное или смешное прихватили с собой?

– Смешное нет, но через пару дней после отъезда из Харькова мне сестра говорит: "Смотри, Марина, что я взяла. Самое ценное". И достает олимпийскую медаль (улыбается). У нас спортивных вещей нет, но медаль олимпийская есть. Но пока она у нас одна, поэтому сестра молодец.

– Когда у вас ближайшие соревнования?

– Должны быть 1 апреля, но так как мы приехали вообще без купальников для выступлений и был большой перерыв в подготовке, то соревнования Мировой серии, которые начинаются в Париже, мы пропустим. И, наверное, поедем уже на чемпиона мира в Будапеште в июне. Весной еще есть Мировые серии, но мы уже будем смотреть, как получится.

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