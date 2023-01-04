Забил девушку до смерти в порыве ревности: бывшую звезду UFC арестовали в Мексике за убийство подруги

Бывший боец UFC Фил Барони убил свою девушку во время отдыха в Мексике. 46-летний спортсмен напал на подругу в порыве ревности, после чего сам явился в полицию.

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По информации The Sun, Барони с девушкой отдыхал в мексиканском городе Сан-Панчо. Затем, по словам бойца, подруга сообщила, что изменила ему с другим и между влюбленными произошел конфликт.

Фил утверждает, что произошел несчастный случай. Боец в ванной комнате толкнул девушку, которая поскользнулась и ударилась при падении головой. Барони помог ей добраться до кровати, где она и умерла через несколько минут. После чего спортсмен отправился в полицейский участок.

Мексиканские служители правопорядка обнаружили обнаженную женщину в постели номера, прикрытую простыней. На теле девушки обнаружили многочисленные следы побоев, обширные кровоподтеки на лице и других частях тела. Поэтому предполагается, что Барони избил свою девушку "до смерти" после того, как узнал о ее романе на стороне.

Также в отчете полиции говорится, что Фил был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Барони арестовали по обвинению в убийстве. Боец ​​находится под стражей в Валье-де-Бандерас, а стражи правопорядка начали полноценное расследование.

Отметим, что помимо UFC, Барони выступал в ряже других промоушенов – PRIDE, Strikeforce, Bellator, ONE FC. За свою карьеру Фил провел 35 боев, в которых одержал 16 побед (11 были добыты нокаутом, два – сабмишенами) и потерпел 19 поражений. Боец завершил карьеру в 2019 году, потерпев досрочное поражение на региональном турнире Rebel FC в Китае.

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