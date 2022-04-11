Нацистский жест российского гонщика, который он посвятил РФ, вынудил Международную федерацию начать срочное расследование
Юный российский гонщик Артем Северюхин объяснил свой жест на награждении первого этапа чемпионата Европы по картингу, названный нацистским приветствием. Также через сутки после скандального инцидента наконец-то появилось заявление Международной автомобильной федерации (ФИА), пообещавшей начать расследование инцидента.
Из-за санкций, наложенных на спортсменов за войну в Украине, россиянин сейчас выступает под флагом Италии, и когда на награждении заиграл гимн "новой родины", то Северюхин продемонстрировал жест, скопированный с нацистского приветствия. Но в комментарии утверждал, что не зиговал, а так благодарил свою команду и Россию.
"Я выиграл и был очень рад и счастлив. Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил. Я русский, я из России и за свою страну", – дает слова 15-летнего Северюхина Telegram-канал First Place.
#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022
He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR
Тем временем, спустя сутки после награждения российского юниора в Португалии наконец-то отреагировала ФИА, до этого удалявшая все посты о победе Северюхина в социальных сетях и возмущенные комментарии к ним.
"Международная автомобильная федерация подтверждает, что начала срочное расследование неприемлемого поведения Артема Северюхина во время церемонии награждения в категории ОК на первом этапе чемпионата Европы по картингу на международном картодроме "Алгарве" в Портимау", – говорится в заявлении федерации.
Также в Международной автомобильной федерации пообещали, что в ближайшее время предоставят информацию о дальнейших шагах по данной ситуации.
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