Вылез из окопа и взял бронзу. Интервью с ветераном ВСУ, ставшим третьим на ЧМ-2023 по бегу на сутки, имея астму, больное сердце и плохое зрение

Украинский легкоатлет и бывший военнослужащий батальона "Карпатская Сечь" Андрей Ткачук, не имея возможности полноценно тренироваться в течение полутора лет полномасштабной войны, стал призером чемпионата мира-2023 по бегу на 24 часа, преодолев 284,540 км. Как шутят друзья, вылез из окопа и завоевал бронзовую награду мирового первенства. Хотя на самом деле из-за состояния здоровья "Бродяга" уже не на передовой.

До полномасштабной войны Ткачук был чемпионом мира на тредмиле – бег по дорожке в закрытом помещении. В 2021 году в Польше он преодолел 410 км за 48 часов и получил титул, параллельно установив мировой рекорд. Андрей выдерживал такие нагрузки, болея бронхиальной астмой, имея порок сердца и проблемы с коленями.

Ткачук планировал "залезть на тумбу чемпионата мира" раньше, но 24 февраля 2022-го отправился в военкомат. До полномасштабного вторжения спортсмен пробегал тысячу километров в месяц, а на передовой не мог тренироваться, пока по состоянию здоровья не перевелся в тыл.

"Перед чемпионатом мира-2023 я полтора года не бегал, тренировался всего три месяца. И то не так, как хотел. И когда меня спрашивал лор: "А вы совершаете марш-броски?" Я думаю: "Ага, какие там броски! Здесь выйти из блиндажа и в туалет сходить равно сохранению здоровья". В начале, когда мы были на Запорожском направлении, то я всегда вызывался сходить за едой, чтобы пройти лишние полтора километра туда и обратно. А потом уже деградируешь", – рассказал нам Андрей, а также вспомнил, как он пришел в ультрамарафон, где был среди лучших, несмотря ни на что, а затем вернулся в ВСУ.

Путь от лыж до 100 км в горах

– Я с Закарпатья и 11 лет занимался беговыми лыжами. Но когда окончил школу, то, соответственно, закончились и тренировки. После этого мы время от времени собирались с ребятами поиграть в баскетбол, потом были мультиприключенческие гонки, но это командный вид, развлечение и нужно куда-то всегда ездить и обязательно таскать за собой снаряжение.

А в 2012 году в Украину привезли такую экзотику, как трейл – это бег по естественным тропам, обычно в горах, но может быть где угодно. Я попробовал первые 50 км, мне понравилось. А в 2013 году я попробовал уже 100 км. Почему туда идут люди? За медальками, фоточками, горами и пейзажами. Ну и личный вызов, конечно. И платят за это.

Кстати, люди всегда думали, что я так хорошо бегаю трейлы, потому что живу в горах. А я живу в Хусте – 166 м над уровнем моря и тренирую асфальт, ну, потому что в горы надо ехать.

Обманул окулиста, чтобы взяли в армию

– В 2014 году я принял участие в трейле "Карпатия", после чего пошел искать себе подразделение, чтобы присоединиться к антитеррористической операции. И это мне удалось – я попал в батальон патрульной службы полиции особого назначения "Сич". Но из-за проблем со зрением пришлось обмануть окулиста – выучил одну строчку, и когда мне сказали прочитать ее в обратном порядке, то пришлось вспоминать, какие там были буквы (улыбается).

Но в подразделение меня взяли, и я принимал участие в АТО. Зимой, весной и немного летом 2015 года были Пески – массивный пункт под Донецком, а в 2016-м уже уволился и вернулся в трейлы, потому что дистанция 100 км "Карпатия" – это такая единственная любовь, где я участвую живым или мертвым. Однажды в 2018-м году я участвовал в чемпионате Европы по суточному бегу, преодолев там 214 км, а через шесть дней я стартовал этот трейл. И еще третий прибежал, или даже доковылял.

Как складывалась жизнь после АТО

– Я сознавал, что мос...ли на нас попрут, и ждал их где-то с осени 2016 года, поэтому понимал, что нет смысла устраиваться на постоянную работу, поскольку осенью все равно придется возвращаться. Но их не было и не было.

Пока ждал, занимался основами строительства, потом несколько лет работал телохранителем, что позволяло мне тренироваться. Но уволился банально из-за того, что снова были соревнования, а я не смог поменяться сменами. И с 2019 года до 24 февраля 2022-го я был свободным стрелком.

Как пришел в бег на 24 часа

– Первый раз я столкнулся с суточным бегом в 2016-м году, когда проходил чемпионат Украины по бегу на 24 часа на ВДНХ. И я его случайно выиграл, пробежав больше 200 км. На первенство Европы уже не успевал, а в следующем году сказали, что можешь поехать на чемпионат мира в Белфаст, Северная Ирландия. А у меня так болели колени, я загнал их прямо на смерть. Одно колено отпустило перед Новым годом, а другое держало ровно 9 месяцев.

И за неделю до соревнований я бегу 40 км условно контрольных, и у меня продолжает болеть колено, и я такой думаю: "Блин, как я собрался бежать 240 км на чемпионате мира?" На чемпионате оно у меня уже не болело, но болел пах (улыбается). Но я пробежал там 216 км и подумал: хорошо, ты уже выиграл чемпионат страны и побывал на первенстве мира, поэтому можно завязать с этой выносливостью на 10-15 лет, когда станешь взрослее и как вино – более выдержанным. Но уже в сентябре на чемпионате Украины в Киеве я снова бежал 24 часа и улучшил свой личный рекорд на 2 км.

Тогда у меня не было помощника, и я понимал, что теряю время на элементарные вещи. Дальше был довольно неудачный для меня чемпионатом Европы-2018, а с 2019 года я изменил стратегию тренировки и начал бегать каждый день. Кстати, в прошлом году оказалось, что у меня еще была и бронхиальная астма, а я думал, что это хронический бронхит. Поэтому мне было очень тяжело бегать в Закарпатье, где сырость. Ночью даже случались бронхоспазмы. И первые 10 км, пока я не разрабатывал лёгкие, были очень трудовые.

Рекордсмен Украины и ТОП-10 в мире

– В сентябре 2019 года я прошел 240 км в сутки, которые сделали меня мастером спорта Украины по легкой атлетике. А затем менее чем через два месяца побил рекорд страны Валерия Христенко, который держался 26 лет. Тогда на чемпионате мира я сделал 262 км и стал десятым. Камила Герон была единственной женщиной, которая у меня выиграла, преодолев 270 км. Тогда я понял, что на чемпионате Европы реально попадать минимум в пятерку, а через два года можно лезть на тумбу первенства мира.

Но чемпионаты Европы и мира в 2021 году, к сожалению, отменили из-за ковида. Мы встретились с чемпионом мира, литовцем Александром Сорокиным на соревнованиях в польской Пабьянице, где он сделал 309 км и побил "вечный" рекорд Яниса Кураоса – 303,506 км, а я сделал 295,363 км и снова уставил рекорд Украины. И это позволяло мне надеяться, что если бы был чемпионат мира, то я был бы на нем вторым.

До 24 февраля 2022 года я пробегал каждый день 29 км, в воскресенье у меня была длинная дистанция – 50 км. За неделю это было где-то 224-225 км, а за месяц – 1000 км. Всего за 2021 год я пробежал 11 000 км.

Я монотонно каждый день после работы, после строительства, выходил и как маньяк-убийца убивал эти километры с целевым темпом, который мне должен быть приятным на старте – примерно 4,45 минуты на километр. Я этим жил – зарабатывал деньги и тратил их на старты и где-то там на подготовку.

Но в 2022 году проклятые мос...ли испортили вообще все. И о чемпионате Европы я уже не думал.

О здоровье и полномасштабном вторжении

– В позапрошлом году ситуация была довольно критическая, поскольку я непригоден для службы в армии в мирное время из-за плохого зрения – я не вижу на левый глаз, у меня там две сотки зрения. И если я теряю правый глаз, то остаюсь с двумя сотками. Также у меня хронический полипозный полисинусит – это эхо войны 2015-го, а еще у меня бронхиальная астма и проблемы с сердцем. Но я четко понимал, что что-нибудь начнется.

И когда мне еще в январе 2022 года предлагали, мол, давай мы тебе проплатим соревнования в Италии, какую хочешь дистанцию, а также приглашали в Валенсию на бег на 24 часа в апреле, я сказал, что до середины апреля я даже не рассматриваю моменты вложения денег, потому что здесь ситуация такова, что уже не до асфальта.

Я был в военкомате 15 февраля, потому что я не годен к службе и у меня не было военного билета. Но поскольку я участник АТО и боевых действий, то в принципе являюсь оперативным резервом первого уровня. Поэтому 15-го пришел спрашивать, что мне делать. Если что-то начнется, вы меня мобилизуете или мне искать счастья в добровольческих подразделениях, как в 2014-м? Они сказали: "Нет человека, иди, мы тебе позвоним". И позвонили 23 февраля – завтра на 9 приходи. Спрашиваю: "С вещами?" Они: "Да нет, уточнить данные". Ну, утром уже полетели ракеты, и все стало ясно.

Позиция насчет коллег из беговой тусовки

– В нашей беговой трейлевой тусовке из доходяг в принципе один я – никто больше не выступает с такими проблемами со здоровьем. И соответственно, когда все пошли в военкоматы, чтобы защищать страну, эти люди не воевали и беспокоились больше всего о том, что их не выпускают за границу на какие-то коммерческие частные старты. Не на чемпионат мира по трейлу, где ты представляешь свою страну и можешь пройтись с флагом, напомнить об Украине, а на коммерческие соревнования.

Но месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. И когда я получил шестого марта 2022-го ранение и дошел после Запорожья, Днепра и Львова до Трускавца, со мной были две девушки из 95-й штурмовой бригады, фельдшерицы 21 и 22 лет, получившие ранения при ракетном обстреле где-то в Попасной, где они базировались. Я с ними фотографировался, а потом показывал эти фото, мол, что у этих девушек есть яйца, в отличие от большинства здоровых, перспективных и красивых участников трейлов.

Почему решил ехать на чемпионат мира-2023

– В 2023 году я чисто случайно сменил службу и перевелся с боевой должности на небоевую. Плюс в процессе перевода прошел ВВК, и за 22 года истории моей болезни на сердце наконец-то нашли скрытый синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, ну и еще там какую-то тахикардию. Меня полечили, отремонтировали – и летом, где-то в конце июня, я нашел себе побратима с псевдо "Друг" и мы начали бегать по лесам Житомирщины, где тогда находились. Начали с 7,5 км через день.

Я почему-то думал, что чемпионат мира будет в октябре, а потом в августе посмотрел, что даты сместились на 2-4 декабря, и решил, если начать с сентября, у меня есть три полноценных месяца и что-то можно попытаться сделать. Поскольку ультрамарафон – это как большая семья, здесь происходит все совсем иначе, чем в других видах спорта. Это бег по кругу, поэтому ты видишь перед собой все команды и всех спортсменов. Видишь, как им плохо, как кого-то на носилках несут с ранами, кто-то на лавочке там умирает, кто-то рвет, а кто-то идет пешком.

Во время прошлогоднего чемпиона Европы в Белфасте в 2017-м двоих из его команды под ручки привели и оставили сидеть. То есть ты осознаешь, что можешь бежать там с чемпионами мира, с рекордсменами в их темпе несколько километров. Здесь все друг друга поддерживают. Если нет языкового барьера, то вообще без проблем. Например, познакомился с итальянками, говорю: "Элеонора, меня зовут Андрей, по вашему Андре". И всё нормально.

И я понимал, что на этот праздник жизни хотелось бы попасть, потому что его четыре года не было, а ждать еще два – Бог его знает, что может произойти за 6 лет. Потому что война не закончится сегодня, завтра, возможно, через год или 5 лет, а мечты нужно воплощать в жизнь.

Подготовка к ЧМ-2023 и бег в 4 утра

– С сентября я начал бегать каждый день скромные 20 км и где-то 30 – в выходные. Но к концу месяца я сломался, травмировалась левая стопа. А я еще ездил в Хуст попейсить марафон. Кстати, в своей жизни я бежал однажды половинку марафона, 21 км, за 1 час и 16 минут. И никогда не бегал полные 42 км. Почему? Потому что слишком быстрая дистанция и я уже стар (смеется).

На марафоне в Хусте подхватил вирусняк, но за четыре дня болезни нога не проходила, и я откатился к настройкам конца августа – 12-15 км в день. Мой предварительный план постепенного набирать форму и увеличивать нагрузку накрылся медным тазом. Пришлось двигаться потихоньку.

6 ноября я перевелся из лесов Житомирщины домой, а характер службы стал такой, что сутки я дежурю и, соответственно, не могу бегать, а другие – дома, поэтому шел на пробежку где-то в 14 часов и завершал ее где-то в 16 часов.

Я ненавижу бегать утром, но мне нужно было перед службой вставать в четыре и бежать на тренировку. Соответственно, был очень короткий период для восстановления. А поскольку я сова и не могу заснуть раньше 23-х, то мне оставалось там пять часов сна. Но в конечном итоге это мне пригодилось, поскольку старт в Тайбэе был в 10 часов, что по Киеву как раз четыре часа утра.

Свечка на чемпионате мира-2023

– Я знал, что на чемпионате "сломаюсь", но надо было попробовать. Как в казино, поставить все на какой-нибудь определенный результат. Я знал: если преодолею 280 км, то можно будет претендовать на третью позицию, потому что Сорокина никто не догонит, а второй на предыдущем "мире" был поляк с 301 км. Я, правда, не посмотрел, кто с каким результатом финишировал третьим, и только это меня немножко смущало. А может быть, и хорошо, что я не знал.

Думаю: ладно, 250 км как-то доковыляю – и можно будет выполнить международника. Будет такой утешительный приз. Но во время соревнований дело пошло нормально. Я двигался в своем темпе и не срывался на других. Потом там была долгая борьба с испанцем – часов на 10. Никто никому не уступал, потому что все понимали, что на кону: или ты в призах на тумбочке мира, или ты – четвертый и идешь домой ни с чем.

На самом деле у меня есть частичный разрыв связок на стопе правой ноги, и это моя пята ахиллесова, поэтому уже во время второй половины дистанции просто занемела вся стопа. И меня спасло только то, что колено гнулось. А накануне мы были в местном даосистском храме, где поставили свечу, и я еще однажды молился этим китайским богам, чтобы они мне помогли. И потом через несколько часов на дистанции нога отошла.

А уже в конце этих суток, где-то за два часа до финиша, начался дубль два – и я понял, что нужно было две свечи ставить. Но было поздно, потому что храм на горе и это далеко. До самого финиша ногу не отпустило, но я дотерпел, поскольку некуда было сдаваться. После 200 км выступал уже на морально-волевых, там уже было неважно, сколько ты километров сделаешь, главное, чтобы стал третьим – больше испанца хотя бы на полшага.

И в принципе все, что мог, то и получил. Да, со случайностями, с привлечением кучи людей для перевода из Генерального штаба и для получения этого отпуска, потому что меня не хотели отпускать из военкомата. Все решалось на уровне ОВА, кого-то из Министерства обороны и Ггенштаба. Как написал мой друг, разворачивался тарантиновский невероятный и трагикомический сюжет. Но я попал на этот чемпионат – и в принципе все сложилось.

После финиша я обменялся майкой с норвежцем, потому что он еще на трассе хотел с меня ее снять, а Валере какая-то американка взамен украинской дала целый комплект своей формы.

О проблемах с выездом из Украины

– Ехали на чемпионат мира мы за свои деньги. На самом деле на этот чемпионат от Украины было заявлено пятеро мужчин и одна женщина. Но в последний момент два участника снялись. Двое должны были лететь из Канады, но один, к сожалению, травмировался – получил стрессовый перелом стопы буквально за неделю до старта. А еще одного мужчину не выпустили из Украины. И это очень неприятная ситуация на самом деле.

У меня к Федерации легкой атлетики вообще нет никаких претензий. Просто хотелось бы выглядеть как команда, потому что мы единственные, кому на открытии соревнований аплодировали стоя. Все команды встали и аплодировали нам пятерым, которые были на сцене. И хотелось выглядеть как нормальные сборные из других стран.

Но самое неприятное то, что нам не помогли выехать в качестве официальной делегации, не внесли в "Шлях". На уровне предыдущего министра молодежи и спорта нам говорили, что мы не можем это сделать законодательно – нужны поправки. А как не можете, если тот – сбежал с чемпионата мира по спортивной рыбалке, а там – драгонботы поехали за границу? А спортивное ориентирование летало в США и Финляндию. Пауэрлифтеры и все другие неолимпийские виды спокойно выезжают, а мы, как официальная сборная страны, не можем быть внесены в "Шлях".

Но поскольку я и Валерий Шажко – военнослужащие ВСУ (он из теробороны Львовской бригады, а я – теперь уже по старому военкомату), то мы с горем пополам получили разрешение на выезд просто для проведения отпуска за границей.

Стоимость чемпионата мира-2023

– По финансам все просто: я участвовал в боевых действиях, мне платили зарплату и остались деньги. На поездку на чемпионат мира я мог себе выделить максимум 100 000 гривен на двоих с помощницей – перелеты, гостиницы и т.д. Я сказал, если сумма выйдет за этот бюджет, то тоже не еду. Я рассматриваю это как хобби, потому что на самом деле так оно и есть.

Я уже не первый раз на старте и отдаю себе отчет: если ты хочешь иметь результат, у тебя должен быть помощник. То есть должны быть руки, которые будут делать все за тебя эти 24 часа параллельно с тобой. Потому я попросил Валерия Ионова, чтобы он включил в состав делегации Марию. Ее поначалу там не было, но я сказал: если вы не переделаете, у меня нет смысла ехать вообще и играть в туризм.

Устрицы на чемпионате в Тайбэе

– Это было уникально. Чемпион мира Сорокин даже не ходил в общую столовую, а я ел все, что там было. Даже устрицы. Мне советовали: ты бы не пробовал это перед стартом. Я такой: да ничего! Я просто не ел их траву, но даже пробовал местные супы (смеется). И выдоил два аппарата, которые наливали там матчу, шоколад, чай – с молоком и без молока.

То есть я пил и ел там все, что было. И действительно, для меня это было странно, ведь спортсмены понимают, что такое предстартовый мандраж и сколько раз ты можешь сходить в туалет перед этим делом. Но у меня не было ничего подобного.

Конечно, желательно за неделю до старта вообще не пить ничего с кофеином, включая черный чай, чтобы эти энергетические вещества, которыми ты пользуешься во время соревнований, на тебя действовали.

Об отсутствии тренера и предложении из России

– К сожалению, в Украине нет специалиста такого уровня. Я как-то спрашивал Валерия Христенко, который бегал сутки, как он готовился. Он отвечал: "Я бегал". Ок, это хорошо. Но как же вы бегали, что меняли? Он не рассказывал.

А когда-то я пересекся с российским тренером по ультрамарафону – Александром Головиным. Он приезжал на соревнование с украинцем, который в 12 или 14 лет выехал из Горловки в Нижний Новгород. Он даже однажды бегал на соревнованиях в Финляндии как украинец, но у него гражданство РФ. Он хотел и в сборную нам напроситься. Но ведь нет паспорта Украины. А в конце 2020 года мы с этим Андреем Василенко общались.

Он написал, мол, по словам его тренера, при правильных тренировках, стратегии, питании и тактике ты можешь сделать в сутки 295 км. Я знал, куда он клонит, но зашел с другой стороны и спрашиваю, где же это взять? И он тогда говорит, что его тренер готов со мной поработать с Нового года, а чемпионат должен был состояться в мае 2021 года. Он берет 100 долларов, но с тебя ничего не возьмет.

И у меня тогда закрадывается дилемма, потому что и новые знания интересно было бы перенять, потому что это научный подход, он эту формулу вывел – сколько, на какой вес и в каком темпе ты должен употреблять то или иное и тому подобное. И все было бы хорошо, но он – мос...ль. Потому я ничего тогда не отписал. И хорошо, что так сделал, потому что в августе того года я сам преодолел 295 км в сутки. А так бы мос...ль потом сказал, что он 260 бегал без меня, а вот со мной... Мол, видите, какой я мощный тренер.

И кстати, перед соревнованиями в Альбе из-за моей помощницы я смог получить их формулу правильного питания. Как оказалось, я раньше не то употреблял.

О тактике, выносливости и секретах успеха

– Я бы пил алкоголь, но, к сожалению, у меня для этого нет здоровья. Потому я бегаю (смеется). На самом деле известный американский ультрамарафонец Дин Карнасис как-то сказал: "Если хочешь бегать, то пробеги милю, если хочешь узнать другую жизнь, то пробеги марафон, а если хочешь пообщаться с Богом, то пробеги ультру. И вот перед своим первым чемпионатом Украины по бегу на сутки я думал, что вот сейчас на этих сутках оно откроется... космос, все! (Смеется) Открылось, но не то.

Как оказывается, возможности человеческого организма безграничны. У меня нет пульсометра с того момента, когда во время революции в феврале 2014-го его вместе со всеми другими вещами и кроссовками забрала полиция. И с тех пор я с ним не бегаю, потому что и так знаю, какой у меня некрасивый пульс. И я не бегаю по пульсу, я бегаю по ощущению. Если мне заходит сегодня 4,30 за километр на 30, то я бегу так, если нет, то я ничего не сделаю с собой.

Перед "Карпатией" я переносил за три дня 14 тонн брусчатки и "забил" бедра так, что не знал, как буду выходить в подъемы. Но потом отпустило.

Сутки для меня – математика. Я считаю на сутках. Иногда думаю еще о девушках, когда очень тяжело. Оно помогает. И потом я снова считаю, сколько осталось, какой темп, куда бежать, как двигаться. Иногда бывают такие трейлы или ультрамарафоны, когда у тебя в ногах фактически валяется твое бездыханное тело, ты будто так его видишь и говоришь: "Давай, вставай, это несерьезно! Надо двигаться дальше".

Но это – сугубо психология, потому что ты знаешь, для чего ты здесь. Времена, когда ты себе говоришь, что больше сюда не придешь, это последний трейл или забег, давно миновали. Кстати, я еще действующий чемпион Украины по трейлу, потому что после 2021-го соревнования не проводились.

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