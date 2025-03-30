ВСУ ликвидировали чемпиона России, предавшего Украину

Чемпион России по дзюдо среди ветеранов Владимир Решетило был ликвидирован Вооруженными силами Украины. 37-летний спортсмен, после завершения карьеры работавший тренером, стал одним из тысяч оккупантов, которые не пережили встречи с украинской армией.

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Решетило ранее выступал за Донецкую область и имел звание мастера спорта по дзюдо.

После 2014 года он перешел на сторону России, став "чемпионом ДНР" и завоевал титул чемпиона России среди ветеранов.

28 марта в паблике временно оккупированного города Ясиноватая, где жил предатель, появился краткий некролог и информация о его похоронах.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад серебряный призер Паралимпиады в Токио Александр Работницкий, который добровольно ушел на войну убивать украинцев, был ликвидирован ВСУ. 31-летний оккупант, в 2022-м году установивший рекорд России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН), завершил свою жизнь 23 марта в канаве в районе Часового Яра.

15 марта украинская армия ликвидировала двукратного чемпиона мира по танковому биатлону. Гвардии капитан по прозвищу "Чемпион" получил тяжелое ранение украинским дроном во время попытки продвинуться под Урожайным и, несмотря на усилия врачей, не выжил.

Ранее российский тренер футбольной спортшколы "Сигнал" из Челябинска Тимур Амиров отправился на войну против Украины и был ликвидирован Вооруженными силами Украины. Оккупант завершил свой путь на кладбище в селе Новое Курманово Кунашакского района.

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