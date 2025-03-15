Двукратный чемпион мира по танковому биатлону приехал убивать в Украину и был ликвидирован

В одном из госпиталей Санкт-Петербурга умер российский военный Бато Цыдыпов, известный участием в показательных соревнованиях по танковому биатлону. Он получил тяжелое ранение украинским дроном во время попытки продвинуться под Урожайным и, несмотря на усилия врачей, не выжил.

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Цыдыпов родился в бурятском селе Сосново-Озерское. С 2006 года проходил службу по контракту и с первых дней вторжения участвовал в войне против Украины. Дослужился до звания гвардии капитана.

В российской армии его знали по прозвищу "Чемпион", которое он получил за победы на международных танковых шоу.

В 2015 и 2019 годах Цыдыпов участвовал и побеждал в так называемом "Танковом биатлоне" – соревновании, организованном российским Минобороны. Ему вручали награды высшие военные чиновники, включая Сергея Шойгу.

В 2019 году он вместе с экипажем установил мировой рекорд скорости на танке Т-72Б3, разогнавшись до 84 километров в час и преодолев трассу за 1 час 33 минуты и 20 секунд.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2022 года ВСУ ликвидировали сразу двух чемпионов по танковому биатлону.

Сперва не пережил удар украинской артиллерии чемпион мира Сергей Бронников. 30-летний уроженец города Борзя Забайкальского края служил в 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригаде.

Затем свой жизненный путь в украинской канаве закончил 26-летний российский военный Алексей Бакулев, который в 2017 году в составе сборной России стал чемпионом мира по танковому биатлону, а в 2019 году получил Кубок армии.

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