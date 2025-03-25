УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Поехал убивать украинцев. ВСУ ликвидировали рекордсмена чемпионата России по легкой атлетике и вице-чемпиона Паралимпиады в Токио

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
954
Поехал убивать украинцев. ВСУ ликвидировали рекордсмена чемпионата России по легкой атлетике и вице-чемпиона Паралимпиады в Токио

Серебряный призер Паралимпиады в Токио Александр Работницкий, который добровольно ушел на войну убивать украинцев, был ликвидирован ВСУ. 31-летний оккупант, в 2022-м году установивший рекорд России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН), завершил свою жизнь 23 марта в канаве в районе Часового Яра.

Видео дня
Поехал убивать украинцев. ВСУ ликвидировали рекордсмена чемпионата России по легкой атлетике и вице-чемпиона Паралимпиады в Токио

Работницкий обладал званием заслуженного мастера спорта и считался одним из лучших российских легкоатлетов среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Поехал убивать украинцев. ВСУ ликвидировали рекордсмена чемпионата России по легкой атлетике и вице-чемпиона Паралимпиады в Токио

Кроме "серебра" Паралимпиады-2020 в его послужном списке три чемпионства на мировых первенствах, победы на чемпионатах Европы и России, а также национальный рекорд на дистанции 800 метров.

Поехал убивать украинцев. ВСУ ликвидировали рекордсмена чемпионата России по легкой атлетике и вице-чемпиона Паралимпиады в Токио

Как сообщал OBOZ.UA, 15 марта украинская армия ликвидировала двукратного чемпиона мира по танковому биатлону. Гвардии капитан по прозвищу "Чемпион" получил тяжелое ранение украинским дроном во время попытки продвинуться под Урожайным и, несмотря на усилия врачей, не выжил.

Поехал убивать украинцев. ВСУ ликвидировали рекордсмена чемпионата России по легкой атлетике и вице-чемпиона Паралимпиады в Токио

Ранее российский тренер футбольной спортшколы "Сигнал" из Челябинска Тимур Амиров отправился на войну против Украины и был ликвидирован Вооруженными силами Украины. Оккупант завершил свой путь на кладбище в селе Новое Курманово Кунашакского района.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!