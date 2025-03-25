Серебряный призер Паралимпиады в Токио Александр Работницкий, который добровольно ушел на войну убивать украинцев, был ликвидирован ВСУ. 31-летний оккупант, в 2022-м году установивший рекорд России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН), завершил свою жизнь 23 марта в канаве в районе Часового Яра.

Видео дня

Работницкий обладал званием заслуженного мастера спорта и считался одним из лучших российских легкоатлетов среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Кроме "серебра" Паралимпиады-2020 в его послужном списке три чемпионства на мировых первенствах, победы на чемпионатах Европы и России, а также национальный рекорд на дистанции 800 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 марта украинская армия ликвидировала двукратного чемпиона мира по танковому биатлону. Гвардии капитан по прозвищу "Чемпион" получил тяжелое ранение украинским дроном во время попытки продвинуться под Урожайным и, несмотря на усилия врачей, не выжил.

Ранее российский тренер футбольной спортшколы "Сигнал" из Челябинска Тимур Амиров отправился на войну против Украины и был ликвидирован Вооруженными силами Украины. Оккупант завершил свой путь на кладбище в селе Новое Курманово Кунашакского района.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!