Двукратный призер Олимпийских игр Алексей Воевода выразил абсурдную уверенность в том, что в России не существует государственной системы допинга. Чемпион мира в бобслее категорически не согласен со своей дисквалификацией после победы на Играх-2014 в Сочи и считает себя законным чемпионом.

Об этом Воевода заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Бывший бобслеист добавил, что добивается признания себя олимпийским чемпион на территории страны-агрессорки, а также обвинил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в клевете.

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"Наша вина абсолютно невозможна и не доказана! Только показания, не имеющие связи с реальностью, и соль в банках, которые под протокол забрали у нас сотрудники WADA после тестирования. Стоило предъявить им обвинения и претензии, так как именно они ответственны за дальнейшую судьбу проб после подписания протокола. Как им удалось, используя абсурдные улики и огульные обвинения, добиться сомнительного решения спортивного арбитражного судилища, говорить не стоит. Сейчас уже всем все понятно!" – сказал Воевода.

Напомним, что по итогам Олимпийских игр-2014 в Сочи была разоблачена государственная система по употреблению запрещенных веществ российскими спортсменами, что признавал даже кремлевский диктатор Владимир Путин. После пересмотра результатов ОИ РФ лишили 11 медалей.

Отметим, что в эти дни в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) идет рассмотрение дела фигуристки Камилы Валиевой, которая попалась на употреблении триметазидина на Играх-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский фигурист Винсент Чжоу выразил полную уверенность в том, что российские спортсмены массово принимают запрещенные вещества, чем вызвал гнев в РФ.

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