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"Всем все понятно!" Чемпион мира из РФ назвал невозможной вину России в спорте

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,7 т.
'Всем все понятно!' Чемпион мира из РФ назвал невозможной вину России в спорте

Двукратный призер Олимпийских игр Алексей Воевода выразил абсурдную уверенность в том, что в России не существует государственной системы допинга. Чемпион мира в бобслее категорически не согласен со своей дисквалификацией после победы на Играх-2014 в Сочи и считает себя законным чемпионом.

Об этом Воевода заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Бывший бобслеист добавил, что добивается признания себя олимпийским чемпион на территории страны-агрессорки, а также обвинил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в клевете.

"Всем все понятно!" Чемпион мира из РФ назвал невозможной вину России в спорте
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"Всем все понятно!" Чемпион мира из РФ назвал невозможной вину России в спорте

"Наша вина абсолютно невозможна и не доказана! Только показания, не имеющие связи с реальностью, и соль в банках, которые под протокол забрали у нас сотрудники WADA после тестирования. Стоило предъявить им обвинения и претензии, так как именно они ответственны за дальнейшую судьбу проб после подписания протокола. Как им удалось, используя абсурдные улики и огульные обвинения, добиться сомнительного решения спортивного арбитражного судилища, говорить не стоит. Сейчас уже всем все понятно!" – сказал Воевода.

 
"Всем все понятно!" Чемпион мира из РФ назвал невозможной вину России в спорте

Напомним, что по итогам Олимпийских игр-2014 в Сочи была разоблачена государственная система по употреблению запрещенных веществ российскими спортсменами, что признавал даже кремлевский диктатор Владимир Путин. После пересмотра результатов ОИ РФ лишили 11 медалей.

"Всем все понятно!" Чемпион мира из РФ назвал невозможной вину России в спорте

Отметим, что в эти дни в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) идет рассмотрение дела фигуристки Камилы Валиевой, которая попалась на употреблении триметазидина на Играх-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский фигурист Винсент Чжоу выразил полную уверенность в том, что российские спортсмены массово принимают запрещенные вещества, чем вызвал гнев в РФ.

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