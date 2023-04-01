''Все решает не Бах, а Бахмут''. Предательница Украины устроила истерику на ''Матч ТВ'' из-за решения МОК. Видео

Уроженка Одессы Юлия Витязева устроила истерику на российском пропагандистском телеканале "Матч ТВ" из-за решения МОК допустить спортсменов из России к турнирам лишь в нейтральном статусе и лишь тех, кто выступит против "СВО". В передаче "Есть тема" 41-летняя Витязева заявила, что решение о том, будут ли россияне участвовать на международных соревнованиях или нет, решает не президент МОК Томас Бах.

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"Сейчас всё решает не Бах, а Бахмут. До 2024 года ещё дожить надо. Ребята, которых по частям собирали будут лежать на больничных койках в военных госпиталях и смотреть на это. И вы думаете у них будет слишком большая мотивация возвращаться и воевать. За что они сейчас воюют? И нет у нас раскола в обществе. Если еще в 17 году могли быть какие-то споры на эту тему, то сейчас всё однозначно", - заявила экс-украинка.

Для справки: Витязева после Евромайдана в 2015 году уехала из Одессы в Москву, где начала работать на пропагандистские издания News Front и "RT на русском". С 2021 года на постоянной основе стала участницей политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Замужем за Михаилом Синелиным, заместителем руководителя секретариата председателя правительства Российской Федерации. В 2020 получила гражданство России.

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