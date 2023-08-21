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Победы в честь Путина: в России "проговорились", что используют спорт в пропагандистских целях

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
2,1 т.
Победы в честь Путина: в России 'проговорились', что используют спорт в пропагандистских целях

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер проговорилась о том, что спорт в террористическом государстве является частью пропаганды. Она подчеркнула, что победы атлетов прославляют не только страну, но и диктатора Владимира Путина, в честь которого поднимается флаг РФ.

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Об этом Винер заявила в эфире телеканала "Матч ТВ". Член высшего совета партии "Единая Россия" и ярая Z-патриотка, которая поддерживает войну в Украине, назвала спортсменов, в частности, художественных гимнасток, примером патриотизма для других граждан страны-агрессорки.

Винер и Путин
Победы в честь Путина: в России "проговорились", что используют спорт в пропагандистских целях

"Мы придумали концерты, которые сейчас стали очень популярными. Их смотрит огромное количество наших зрителей. Что вы думаете, "Матч ТВ" нас показывает просто так? Нет, потому что есть рейтинги. Нас смотрят дети и учатся быть похожими на вас. Вы являетесь для всей нашей страны примером служения спорту, патриотизма, борьбы за то, чтобы стоять на верхней ступени пьедестала почета, чтобы в вашу честь и в честь президента поднимался флаг", – сказала Винер.

Победы в честь Путина: в России "проговорились", что используют спорт в пропагандистских целях

Ранее вице-премьер-министр России Дмитрий Чернышенко стал объектом насмешек и издевательств со стороны российский болельщиков заявив, что спорт РФ не находится в изоляции.

Победы в честь Путина: в России "проговорились", что используют спорт в пропагандистских целях

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа, в Минске завершились II Игры стран СНГ, которые проходили в столице Беларуси с 4 августа. Победу в медальном зачете выиграла сборная России, которая завоевала 288 наград, из них 149 золотых. При этом был засвечен истинный уровень турнира.

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