Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер проговорилась о том, что спорт в террористическом государстве является частью пропаганды. Она подчеркнула, что победы атлетов прославляют не только страну, но и диктатора Владимира Путина, в честь которого поднимается флаг РФ.

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Об этом Винер заявила в эфире телеканала "Матч ТВ". Член высшего совета партии "Единая Россия" и ярая Z-патриотка, которая поддерживает войну в Украине, назвала спортсменов, в частности, художественных гимнасток, примером патриотизма для других граждан страны-агрессорки.

"Мы придумали концерты, которые сейчас стали очень популярными. Их смотрит огромное количество наших зрителей. Что вы думаете, "Матч ТВ" нас показывает просто так? Нет, потому что есть рейтинги. Нас смотрят дети и учатся быть похожими на вас. Вы являетесь для всей нашей страны примером служения спорту, патриотизма, борьбы за то, чтобы стоять на верхней ступени пьедестала почета, чтобы в вашу честь и в честь президента поднимался флаг", – сказала Винер.

Ранее вице-премьер-министр России Дмитрий Чернышенко стал объектом насмешек и издевательств со стороны российский болельщиков заявив, что спорт РФ не находится в изоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа, в Минске завершились II Игры стран СНГ, которые проходили в столице Беларуси с 4 августа. Победу в медальном зачете выиграла сборная России, которая завоевала 288 наград, из них 149 золотых. При этом был засвечен истинный уровень турнира.

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