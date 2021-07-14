"Вор-ушанка и диванный неваляшка": Россия представила талисманов олимпийской сборной, вызвав ажиотаж в сети

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Мишка-неваляшка и шапко-кот

Олимпийский комитет России (ОКР) официально представил талисманов сборной на Олимпийских играх в Токио. Символами России в Японии стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

Безымянных маскотов еще в 2019 году создала дизайн-студия Артемия Лебедева. 14 июля у них появились имена и характеры.

Telegram-канал РИА Новости, со ссылкой на ОКР, описывает Мишку, как настоящего весельчака и компанейского парня. По мнению авторов, он никогда не упустит возможность пошутить.

Кот является антиподом Мишки.

"Он достаточно серьезный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть", – говорится в сообщении.

Видео дня

У российских болельщиков эти талисманы вызвали настоящий шок.

"Кот-кокос и мышь-гашиш", "Этими маскотами мы хотим показать, что это не допинг, у нас вся страна такая упоротая", "Упоротое кошачье облачко и медвежонок-клизма? За что нам все это?", - возмущаются юзеры.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что талисман чемпионата мира по футболу, который в 2018 прошел в России, стал объектом насмешек среди пользователей интернета. Волк по имени "Забивака" в результате онлайн-голосования в эфире программы "Вечерний Ургант" опередил кота и тигра.

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