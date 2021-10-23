Во сколько бой Емельяненко – Джонсон: время начала

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Во сколько бой Емельяненко – Джонсон: время начала

Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко (39-6-0) проведет, возможно, заключительный бой в своей карьере. 45-летний спортсмен в Москве сразится с американцем Тимоти Джонсоном (15-7-0) в рамках турнира Bellator 269.

КОГДА ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ДЖОНСОН: ДАТА БОЯ

Вечер ММА пройдет в субботу, 23 октября. Его примет домашний стадион футбольного и хоккейного "Динамо" – "ВТБ Арена".

Афиша боя Емельяненко – Джонсон.

ВО СКОЛЬКО ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ДЖОНСОН

Основной кард шоу стартует в 22:00 по киевскому и московскому времени. Время начала главного события вечера – 23:30.

Видео дня

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Емельяненко – Джонсон.

Статистика Федора Емельяненко.
Статистика Тимоти Джонсона.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ДЖОНСОН

В Украине увидеть противостояние можно будет в прямом эфире на стримминговом канале "Megogo Боец".

Российские поклонники смешанных единоборств смогут посмотреть трансляцию боя на видеоплатформе "ОККО Спорт".

Где смотреть бой Емельяненко – Джонсон.

Отметим, что на церемонии взвешивания Емельяненко оказался на 14 килограмм легче своего американского соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, как родного брата Федора Емельяненко Александра выводили из запоя. Боец в буквальном смысле заново учился ходить.

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