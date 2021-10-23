Во сколько бой Емельяненко – Джонсон: время начала

Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко (39-6-0) проведет, возможно, заключительный бой в своей карьере. 45-летний спортсмен в Москве сразится с американцем Тимоти Джонсоном (15-7-0) в рамках турнира Bellator 269.

КОГДА ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ДЖОНСОН: ДАТА БОЯ

Вечер ММА пройдет в субботу, 23 октября. Его примет домашний стадион футбольного и хоккейного "Динамо" – "ВТБ Арена".

ВО СКОЛЬКО ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ДЖОНСОН

Основной кард шоу стартует в 22:00 по киевскому и московскому времени. Время начала главного события вечера – 23:30.

Видео дня

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Емельяненко – Джонсон.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ДЖОНСОН

В Украине увидеть противостояние можно будет в прямом эфире на стримминговом канале "Megogo Боец".

Российские поклонники смешанных единоборств смогут посмотреть трансляцию боя на видеоплатформе "ОККО Спорт".

Отметим, что на церемонии взвешивания Емельяненко оказался на 14 килограмм легче своего американского соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, как родного брата Федора Емельяненко Александра выводили из запоя. Боец в буквальном смысле заново учился ходить.